Epidemiolog Radovanović: Stranački mitinzi nepotreban rizik

Predizborni skupovi na kojima učestvuje veliki broj ljudi su nepotreban rizik od širenja korona virusa u Srbiji, rekao je agenciji Beta profesor u penziji Zoran Radovanović, epidemiolog.

Radovanović je kazao da stranke treba da prekinu organizovanje velikih predizbornih skupova jer u poslednjih mesec dana broj novootkrivenih slučajeva obolelih od KOVIDA-19 ne ukazuje da je epidemija u opadanju.

„Prvi talas epidemije još nije završen i već 4-5 nedelja epidemiološka kriva nije u padu. Broj novootkrivenih oscilira od 25 do 144 što ukazuje da su mnoge preventivne mere ukinute pre vremena. Ako se sada poveća broj inficiranih onda će sve to biti prvi talas sa dva vrha, kao dvogrba kamila“, rekao je on.

Radovanović je ocenio da je nelogična odluka Kriznog štaba da se kontakti ne testiraju.

„Pooštreni su uslovi za testiranje. Zapravo, odlučeno je da se testiraju samo pacijenti koji imaju temperaturu od 38,5 stepeni Celzijusovih, lošu laboratorijsku sliku i snimak pluća karakterističan za tu bolest. Ako pacijent ne ispunjava te uslove onda se uradi neki površan i nesiguran test“, naveo je on.

Zbog toga je, po oceni Radovanovića, „broj novootkrivenih slučajeva koji su zaraženi korona virusom, mnogo manji od stvarnog broja. Ako ne testiramo ljude, onda nećemo znati da li je došlo do povećanja broja novoobolelih – to vam je kao da hodate zatvorenih očiju“.

„Sada je u toku predizborna kampanja i vlast želi da predstavi javnosti da sve deluje lepo, mirno i bezbedno. Pre dve noći sam video beskrajnu kolonu autobusa koji su bili parkirani u centru Beograda. Neko je doveo veliki broj ljudi na predizborni skup. Ti ‘nesrećnici’ su bili izloženi velikoj opasnosti od zaraze upravo u autobusima, mnogo više nego na otvorenom prostoru“, rekao je Radovanović.

On smatra da su takvi skupovi nepotreban rizik, ali da je to urađeno zbog izbora.

„Postoji nešto što je nužno, a to je da vratite radnike u fabrike i kancelarije, jer privreda ne može da izdrži toliku pauzu i to je neizbežni rizik, ali svaka druga okupljanja su luksuz i predstavljaju ‘izbežni rizik’ „, rekao je Radovanović.

Govoreći o drugom talasu epidemije, Radovanović je ocenio da je moguće da posledice tog talasa „koji će nas zadesiti krajem jeseni“, budu veće od ovog, jer „tada nećemo moći sebi da priuštimo da zaustavimo život kao što smo to uradili u martu i aprilu“.

„Mnogo više će se insistirati na pojedinačnoj odgovornosti i preuzimanju rizika i biće potrebno da ljudi budu mnogo bolje informisaniji o epidemiji nego što je to bio slučaj do sada“. rekao je Radovanović.

Na pitanje o tome da li je u redu da veoma mali broj ljudi nosi maske i rukavice, Radovanović kaže da je to posledica „nejasnih“ izjava članova Kriznog štaba.

„Dr Predrag Kon je izjavio da su sve popuštajuće mere donete pravovremeno. Da li su donete pravovremeno ili ne, govori epidemijska kriva koja se čak od 12. maja ne spušta. To vam jasno govori da neke odluke nisu donete pravovremeno ili da se donete mere ne poštuju“, kazao je Radovanović.

Radovanović je ocenio da je srećna je okolnost što će uskoro leto: „Iako mi po prvi put ulazimo u letnji period zajedno s KOVIDOM-19 i ne znamo kako će se virus ponašati, možemo da napravimo analogiju s gripom koji se tokom leta jedva održava“, zaključio je Radovanović u razgovoru za agenciju Beta.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.