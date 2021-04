Er Frans obnavlja let Beograd – Pariz 16. maja

BEOGRAD – Er Frans će let na relaciji Beograd -Pariz obnoviti 16. maja i u početku povezivati Beograd i pariski aerodrom Šarl de Gol tri puta nedeljno, a u vrhuncu letnje sezone, od 5. jula do 29. avgusta, broj letova biće povećan na pet puta nedeljno, saopštila je danas ta aviokompanija.

Kako bi ispratio očekivani postepeni oporavak turizma tokom letnjeg perioda, Er Frans povećava broj letova i u svoju mrežu letova uvodi nove destinacije u Evropi, Severnoj Africi i Francuskoj, pa će tokom letnje sezone leteti na 80 sezonskih aviolinija, od kojih su 22 nove.

Sa pariskih aerodroma Šarl de Gol i Pariz-Orli, kao i sa aerodroma u Marseju i Nici, uvodi se 14 novih letova do Tangera i Agadira (Maroko), Monastira (Tunis), Valete (Malta), Las Palmasa (Kanarska ostrva, Španija), Krfa i Rodosa (Grčka), Barija i Katanije (Italija), do Ibice (Španija), Alžira (Alžir), Londona (Velika Britanija) i Tunisa (Tunis) .

Red letenja se konstantno ažurira u skladu sa zdravstvenom situacijom, koja može dovesti do putnih ograničenja, otkazivanja letova i promena u mreži letova.

Kako je navedeno, za sve aviokarte kupljene za letove do 31. decembra 2021, rezervacije se mogu menjati ili se može dobiti povraćaj novca.

Putnici mogu da besplatno promene svoju rezevaciju iz bilo kog razloga, dobiju vrednosni vaučer ukoliko odustanu od leta ili potpuni povraćaj novca ukoliko je let otkazan.

Pošto mnoge zemlje zahtevaju od putnika da imaju negativan rezultat testa na COVID-19, Sky Team alijansa, čiji je Er Frans jedan od osnivača, razvila je interaktivnu mapu odobrenih centara za testiranje na koronavirus, koja je dostupna na sajtu airfrance.com i redovno se ažurira.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.