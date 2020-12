Er Srbija: Više od trećine karata kupljeno preko interneta

BEOGRAD – Od početka obnove avio-saobraćaja u maju do kraja novembra 38,1 odsto od ukupnog broja prodatih avio-karata kupljeno je putem onlajn prodajnih kanala Er Srbije, odnosno putem sajta i mobilne aplikacije, što predstavlja rast od 30,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine, saopštila je srpska aviokompanija.

Kako je navedeno, u periodu od 16. jula do 30. novembra, 22,5 odsto putnika su se prijavili na let putem interneta, iako ova vrsta prijave na let trenutno nije dostupna na mnogim destinacijama, usled restriktivnih mera zbog pandemije kovida 19.

Ističu da je nacionalni avio-prevoznik od pokretanja mobilne aplikacije u julu i unapređivanja veb-sajta, zabeležio rast od 43 odsto u broju registrovanih ličnih naloga putnika na e-commerce kanalima, u odnosu na isti period 2019. godine, a više od trećine novih naloga su registrovani putem mobilne aplikacije

Pored uvođenja mobilne aplikacije i kontinuiranog unapređivanja sajta nacionalne avio-kompanije, trendu rasta onlajn prodaje doprinosi beskontaktni i bezbedni model, koji je posebno pogodan u aktuelnim okolnostima pandemije korona virusa.

Otvaranjem ličnog naloga na sajtu airserbia.com putnici ne moraju ponovo da unose svoje podatke prilikom svake sledeće kupovine, dok ujedno ostvaruju i popuste.

(Tanjug)

