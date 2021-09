Ersan Montag: Uživam da učestvujem na festivalu BITEF

BEOGRAD – Nemački reditelj turskog porekla Ersan Montag u ponedeljak je otvorio 54. i 55. izdanje festivala BITEF sa svojom predstavom “Living Room” kao posebna festivalska produkcija u BDP-u, a specijalno za Tanjug ovaj redovan gost Srbije kaže da je siguran da će se predstava dopasti domačoj publici, jer nosi jednu posebnu emociju.

Pandemija je na neki način zamrznula normalan život već drugu godinu zaredom, posebno kulturu, jer je ranije bio stavljen katanac na sva pozorišta, koncerti su prestali da postoje, a ni bioskopi nisu radili.

Sve liči na jedan novi svetski poredak, gde nijedan umetnik nije pošteđen takvim razvojem situacije.

“Iskreno, ne osećam se zamrznuto u ovom periodu pandemije, jer sam imao čak šest predstava realizovanih od marta 2020, tako da praktično nisam prestajao da radim. Čak sam morao da radim i znatno više, napornije, jer smo spremali komade u sasvim novim okolnostima”, objasnio je jedan od najtalentovanijih mladih reditelja u Evropi.

“Kada smo dolazili na probe u Nemačkoj, testirali smo se bukvalno svaki dan, naravno nosili smo maske, držali distancu, morali smo da naučimo nova pravila kako da se krećemo na sceni. Tako da nije pozorište tek tako stalo i zaključalo vrata. Trudili smo se da nađemo način kako da i dalje stvaramo. Prema mom iskustvu, imao sam dvostruko više posla za vreme pandemije nego pre nje”, podvukao je Montag.

Ipak, priznaje da mu je u isto vreme publika veoma nedostajala, tako da sa te strane, umetnost jeste bila zamrznuta.

Montag je rođen 1987. godine u Berlinu, a bavi se stvaralaštvom u oblasti pozorišta, muzike, performansa i instalacija.

Cenjeni umetnik upravo dolazi iz Belgije gde je proteklog vikenda imao premijeru jedne opere, a pre toga je režirao u Nemačkoj, dok je sada u Srbiji sa novim projektom.

“To su tri različite države sa tri potpuno različita pravila, tako da se svaka zemlja na svoj način ophodi prema virusu Kovid-19. Ne mogu reći da je to neki novi svetski poredak, ali svakako jeste kriza, i to veoma ozbiljna kriza. Ipak, verujem da će se iz svega ovoga roditi na kraju nešto veoma posebno. Moramo svi verovati u to, u suprotnom bićemo samo beznadežni”, iskazao je svoj stav na ovu kompleksnu temu.

Reditelj se na neki način odomaćio u Beogradu i na festivalu, jer je gostovao 2017. godine u završnici 51. Bitefa sa atraktivnom predstavom “Sneg” prema romanu Orhana Pamuka, ansambla “Talija teatra” iz Hamburga, kao i sa delom “Istrebljenje” u produkciji “Koncertteatra” iz Berna (Švajcarska), za koje je Montag napisao i tekst sa Olgom Bah.

Takođe, bio je član Međunarodnog žirija na BITEF-u 2019.

Izgleda da veoma voli Srbiju i kolege umetnike čim je dobio poziv od uprave BDP-a da režira “Living Room” koji je čak otvorio BITEF.

“Na neki način ja sam sin Bitefa, jer je moja međunarodna karijera krenula upravo kod vas. Obožavam da gostujem ovde, posebno sada kada sam bio duže na spremanju predstave “Living Room”. Veoma volim Ivana Medenicu, smatram da je jedan od najvećih pozorišnih poznavaoca i zahvalan sam mu što me je pozvao da budem deo ovog izdanja festivala”, pohvalio je umetničkog direktora i selektora Bitefa.

Velika mu je čast što je u Beogradu prvi put radio predstavu i još ima priliku da je predstavi na Bitefu, i nada se da će ponovo raditi u Srbiji, na nekim novim autorskim projektima.

Reditelj je krenuo sa probama dela “Living Room” još prošle godine, upravo u vreme korona virusa, a premijera je planirana još za oktobar 2020, ipak, pandemija je promenila planove, tako da je završetak predstave usledio tek sada.

Montag je približio radnju i zaplet predstave – junakinja je operska diva, koja bi trebalo da ima premijeru opere “Toska” baš na dan smrti Josipa Broza Tita.

“Toska” bi zapravo trebalo da bude njen debi na sceni, ali je morala da bude otkazana, upravo zbog smrti Tita, i ona je ostala kod kuće, depresivna zbog tog ishoda.

U liftu sreće devojku, odnosno samu sebe 40 godina mlađu, a dalje joj se dešavaju razne neugodnosti, tragedije, ratovi koji slede u Jugoslaviji, onda prestaje da peva i bavi se pedagoškim radom.

“Tako da vidimo sa jedne strane mladu ženu, onda kasnije tu istu, ali u u starijim godinama, a dobar deo predstave se može tumačiti kao da se odigrava u glavama publike, podsvesti, mašti”, kao delić slagalice je Montag otkrivao slojeve neobične drame.

Osim dve spomenute žene u drugim dimenzijama života, od likova pojavljuje se muž junakinje u mladim godinama, kao i jedan momak koji dolazi u prazan stan, kako kaže reditelj – “da raščisti stvari da bi jedan drugi “život” došao da boravi u tom prostoru”.

Komad je deo planirane trilogije, a prvi je već realizovan 2020. pod nazivom “The Living” u teatru “NT Gent” u Belgiji.

Kako je otkrio Montag, treći, finalni komad će imati naslov “Hospital Room” – (Bolnička soba), o istoj sobi u bolnici, gde se odvija radnja: jedna devojka u njoj umire, a druga će preživeti, dakle ponovo je tema – život i smrt.

Zanimljivo je da Montag nije samo reditelj, već autor svake predstave, dramaturg, dobijao je nagrade kao scenograf i kostimograf.

Verovatno je reditelju ugodno kada je kompletan autor na svim projektima, kada stvara sve neophodne elemente teatra, kao što je slučaj i sa “Living Room” gde je bio pisac, reditelj, scenograf i dizajner zvuka.

“Pozorište je takva vrsta umetnosti da je povezana sa svim mogućim elementima. Tako da ja razmišljam o svemu kada krećem u proces rada. Po meni, prvi autor u teatru je – scenograf, onda dramski pisac, a zatim glumac. Reditelj je tu u poslednjem nizu, jer je on najvažniji element teatra”, naglasio je nemački svestrani umetnik.

Glavna glumica u drami Vesna Čipčić je izjavila da je kompletan dekor već bio spreman na prvoj probi, što nikada u karijeri nije doživela, a sa druge strane, drama nije postojala, nego se tekst stvarao postepeno.

Da li je danas moguće pisati komad tek tokom proba, dakle u nastajanju?

“Kao što sam i rekao, scenografija je osnova, ona za mene zapravo predstavlja komad, tako je i u mojim predstavama. Nije drugačiji slučaj ni sa “Living Room”, koje sam od samog početka već imao u glavi kako treba da izgleda, od teksta, postavke, do scene. Inače i nema mnogo dijaloga u predstavi, tako da i nije bilo teško sve kreirati”, razjasnio je Montag sam postupak u građenju umetničkog projekta.

“Verujem da se mnogo toga može reći u drami i bez reči. Nekad je potrebno ne da se samo priča, već i da se zamisli sve to o čemu bismo pričali, putem slika, vizuelnih rešenja u scenskom delu”.

Montag stvara u važnim pozorištima Nemačke – “Talija teatar” u Hamburgu, “Šaušpil” u Frankfurtu, Pozorište “Maksim Gorki” u Berlinu, “Minhener Kameršpile” (Minhen).

Svuda su mu predstave zapažene i nagrađivane, a sada u svojoj umetničkoj biografiji je upisao i Beograd, sa čije premijere još slaže utiske.

“Mislim da će se beogradskoj publici svideti “Living Room”, jer ovo je jedna veoma emotivna predstava. Sigurno će ih poneti snažne emocije, da malo pobegnu od beznađa koje ih je možda obuzelo u ovo vreme danas”, zaključio je Montag za Tanjug.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.