FBI štiti napadnuti sistem SZO za razvoj i distribuciju vakcina protiv korona virusa

Federalna policija SAD, FBI, sarađuje s drugim službama i privatnom industrijom na zaštiti razvoja i isporuke vakcina, rekla je u četvrtak Tonja Ugorec, zamenica pomoćnika direktora FBI za sajber-bezbednost i obaveštajnu delatnost.

Prethodno su istraživači kompanije Aj-Bi-Em (IBM) saopštili da su registrovali pokušaj sajber špijunaže sa ciljem prikupljanja važnih informacija o inicijativi Svetske zdravstvene organizacije za snabdevanje zemalja u razvoju vakcinom protiv korona virusa.

Cilj FBI, rekla je Ugorec, jeste da se odbiju ne samo sajber-pretnje već i tradicionalnija špijunaža usmerena na čoveka, čemu bi mogli da pribegnu protivnici koji bi mogli da pokušaju da ukradu intelektualnu svojinu radi finansijske koristi, ili da bi doneli korist nekoj zemlji, ili da „potkopaju poverenje u napore SAD da obezbede efikasnu vakcinu“.

Istraživači IBM su naveli da ne mogu da budu sigurni ko stoji iza kampanje špijunaže koja je počela u septembru, niti da li je bila uspešna, ali kažu da su po metodu napada i obimnom skrivanju tragova napadača zaključili da je u pozadini „državni aparat“.

Napadači su pokušali da dodju do podataka svojih meta korišćenjem tehnike „pecanja“ (phishing) – slanjem mejlova koji imaju za cilj da obmanu žrtvu i navedu je da pošalje željene podatke.

Mete napadača u zemljama medju kojima su Nemačka, Italija i Južna Koreja verovatno su povezane s razvojem takozvanog „hladnog lanca“ tokom transporta vakcina do minus 70 stepeni, potrebnog za obezbedjenje neprekidnog sterilnog hladjenja vakcina protiv korona virusa.

Hladjenje u potpuno sterilnim uslovima je potrebno da bi vakcine bile efikasne, a treba da stignu do gotovo tri milijarde ljudi koji žive u zemljama u razvoju gde ionako nema dovoljno stalnih skladišta sa kontrolisanom temperaturom, naveo je IBM.

Dve bezbednosne agencije SAD su pozvale američke organizacije koje se bave skladištenjem i transportom vakcina da ispitaju otkrića IBM-a.

Ko god da to radi, mogao bi biti motivisan željom da nauči kako se najbolje mogu otpremiti i skladištiti vakcine, kakav je čitav proces hlađenja, da bi se to kopiralo, rekao je Nik Rosman, vođa obaveštajne službe za globalne pretnje IBM-ovog tima. Ili će možda želeti da potkopaju legitimitet vakcine ili da poremete ili razore postupak vakcinacije, dodao je on.

„Pecanje“ je bilo usmereno na rukovodioce grupa povezane s inicijativom „Covax“ koju su stvorili Savez za vakcine Gavi, Svetska zdravstvena organizacija i druge agencije UN, tako što su im poslate lažne poruke preko e-pošte koje su izgledale kao da stižu od rukovodilaca kineske kompanije „Haier Biomedical“ koja je glavni svetski dobavljač opreme „hladnog lanca“, rekao je taj analitičar.

Ti imejlovi su sadržali zahteve za podatke o ceni i imali su priloge zbog kojih su primaoci morali da unesu podatke koji su mogli da se koriste za prikupljanje drugih osetljivih informacija o partnerima vitalnim za isporuku vakcine.

Ciljevi napada su bili Generalni direktorat Evropske komisije za oporezivanje i carinsku uniju i kompanije koje proizvode solarne panele za napajanje prenosnih frižidera s vakcinama. Ostali ciljevi su bile petrohemijske kompanije, verovatno zato što proizvode „suvi led“ koji se koristi u „hladnom lancu“.

Napadnuta služba EU se bavi revizijom režima uvoza i izvoza vakcina protiv korona virusa i bila bi „zlatni rudnik“ informacija za hakere koji traže ulaz u partnerske organizacije.

„Covax“ nastoji da prikupi dovoljno novca da bi se za ugovore o vakcinama takmičio s najbogatijim državama sveta u trci da obezbedi doze što je brže moguće, a UN i Gavi su već ranije uložili milione u opremu „hladnih lanaca“ širom Afrike i Azije.

Ko god da je iza „phishing operacije“, verovatno je tražio „napredni uvid u kupovinu i kretanje vakcina što može uticati na život i globalnu ekonomiju“, navodi se u blogu o tome. Koronavirusne vakcine biće jedan od najtraženijih proizvoda na svetu tokom distribucije, te je i krađa moguća.

Već je bio izveštaja da je kompanija „Johnson and Johnson“ koja takodje proizvodi vakcinu protiv korona virusa, bila meta hakera iz Severne Koreje, ali izgleda da ti napadi nisu bili uspešni.

Prošlog meseca „Microsoft“ je rekao da je otkrio uglavnom neuspešne pokušaje ruskih i severnokorejskih hakera koje podržavaju države, da ukradu podatke vodećih farmaceutskih kompanija i istraživača vakcina.

„Microsoft“ je rekao da je većina ciljeva u Kanadi, Francuskoj, Indiji, Južnoj Koreji i Sjedinjenim Državama istraživala vakcine i lečenje od KOVIDA-19.

Kineski hakeri koje takodje podržava država, ciljali su na proizvođače vakcina, rekla je još u julu američka vlada najavljujući krivične prijave.

(Beta)

