Festival “MikroFAF” od 12. novembra u Muzeju kinoteke

BEOGRAD – Filmski festival kratkog metra “MikroFAF” u 12. izdanju pod nazivom “Limbo Edition” biće realizovan od 12. do 14. novembra u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Beogradu.

Kako navode organizatori manifestacije, čak 68 filmova od jednog do 15 minuta, od dece autora do reditelja koji se nalaze u osmoj deceniji, nastalih sa budžetom od nula novčanih jedinica do velikih finansijskih ulaganja, biće prisutni u takmičarskim selekcijama.

Težište ovogodišnjeg izdanja festivala je na filmovima koji se bave odgovorima na pitanja o kreativnom procesu umetnika.

Kako je to kad delimo vreme na pre i posle 2020. godine, odnosno tokom i pre pandemije koja se i dalje ne završava, kada nešto što je nekad bilo normalno sada svi zovu offline aktivnosti, neki su od problema koji će se tretirati tematski u ovim filmovima.

Jedno od glavnih pitanja je takođe da li ovo stanje epidemije korona virusa ipak predstavlja noćnu moru iz koje umetnik ne može da se probudi, a svestan je da sanja.

U revijalnom programu posvećenom mladim stvaraocima iz Srbije, biće prikazano osam filmova koje su učesnici edukativnih programa snimili tokom 2021. godine.

Sa tim autorima organizacija “Satibara” i MikroFAF festival rade na inkluziji i decentralizaciji kulture kroz Inkluzivni kino klub ”Moj krupni plan”.

Ovogodišnji žiri koji čine filmski umetnici Staša Tomić, Aron Sekelj, Nikola Stojanović i Nađa Petrović dodeliće nagrade (Mikropolise) i priznanja u kategorijama “Nezavisni film”, “Uradi-sam film” i “Limb”.

Juniorski žiri u kojem su Aleksandar Gubač, Jelena Novaković i Mileva Lekić skrenuće pažnju na odabrane autore ispod 19 godina.

Filmovi koji će biti prikazivani tokom tri dana festivala potiču iz našeg regiona i drugih evropskih zemalja, Azije, SAD, Meksika i Južne Amerike.

Žanrovski su svi filmovi veoma različiti i zanimljivo je da najmlađi autor ima svega devet godina, a najstariji 77. i svaki film će pronaći svoje mesto na platnu i svoju publiku.

MikroFAF organizuje kuća “Satibara” iz Beograda, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a ulaz na sve projekcije je besplatan.

(Tanjug)

