FT: Evropa i princip ‘štapa i sargarepe’ prema antivakserima

LONDON – Evropske vlade, suočene sa povećanjem broja zaraženih korona virusom, pribegavaju sve maštovitijim načinima da povećaju stope vakcinacije usled usporavanja imunizacije na većem delu kontinenta, piše „Fajnenšel tajms“.

Francuska je usvojila oštar pristup koji od zdravstvenih radnika zahteva da se vakcinišu protiv kovida-19 ili će u suprotnom biti suspendovani sa dužnosti i ostati bez plate.

Svi ostali moraju da pokažu „zdravstvenu propusnicu“ kako bi potvrdili da su vakcinisani, testirani ili da su se oporavili od virusa pre nego što uđu u bar ili restoran.

Grčka je sledila sličan put, dok su druge zemlje, posebno Nemačka, zauzele mešovit pristup, suptilno povećavajući pritisak na protivnike vakcine, umesto da ih po zakonu primora da se vakcinišu.

Na primer, nevakcinisani putnici sada moraju da pokažu negativan kovid test pre nego što im se dozvoli povratak u Nemačku.

Vlasti na lokalnom nivou, takođe, eksperimentišu sa inicijativama da navedu ljude da se vakcinišu, pa su tako u gradu Zoneberg, na istoku zemlje, oni nagrađeni besplatnom kobasicom ako se vakcinišu. Samo u petak je oko 250 ljudi prihvatilo ovu ponudu.

Pojedini su, međutim, otišli još dalje u svojim upozorenjima upućenim antivakserima, preteći im potencijalnim ograničavanjem njihove slobode, ako se ne vakcinišu.

„Tako će biti u budućnosti – široke slobode za one koji su vakcinisani, dok će život postati još teži za one koji nisu. I oni će to jednostavno morati da prihvate“, rekao je Vinfrid Krečman, premijer nemačke savezne države Baden-Virtemberg.

Britanski list, međutim, ocenjuje da se život širom Evrope vratio u normalu jer su ukinute mere lokdauna, restorani i barovi su ponovo otvoreni, a ljudi uživaju u letnjim odmorima.

Ipak, u proteklih nekoliko nedelja, zvaničnici su izrazili zabrinutost da će ljudi po povratku sa odmora prouzrokovati nove infekcije, upravo u trenutku kada je tempo vakcinacije usporio u svim vodećim ekonomijama.

Broj novih infekcija već raste u nekoliko zemalja usled širenja visoko zaraznog delta soja korona virusa, a nemačka agencija za javno zdravlje „Institut Robert Koh“ je prošle nedelje upozorila da je četvrti talas počeo.

U tom kontekstu, evropske vlade nastoje da smisle kako da nateraju što veći broj ljudi da se vakcinišu, kako bi se zdravstveni sistemi zaštitili od novog talasa kovida.

SAD, koje imaju slične zabrinutosti, takođe su usvojile strategiju „štapa i šargarepe“, a predsednik DŽo Bajden je pozvao američke savezne države da ponude novčanu nagradu od 100 dolara za ljude koji se vakcinišu, navodeći i da državni službenici moraju pokazati dokaz o vakcinaciji ili nositi maske na svom radnom mestu.

Ali Bajden nije „krenuo putem“ uvođenja obavezne vakcinacije, kao ni nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je isključila obaveznu vakcinaciju.

Postoje, međutim, i oni koji se protive svakom pokušaju diskriminacije nevakcinisanih i koji upozoravaju na moguće podele u društvu u kome bi oni koji nisu vakcinisani bili nepravedno isključeni iz društvenog života.

Hubert Ajvanger, potpredsednik vlade Bavarske, koji je odbio vakcinu zbog straha od „brojnih nuspojava“, kritikovao je prošle nedelje pokušaje „proganjanja“ nevakcinisanih.

„Ljudi se osećaju nesigurno, često sa dobrim razlogom“, rekao je on, insistirajući da vakcine ne bi trebalo da budu obavezne.

„To je moje uverenje, crvena linija, moje telo“, izjavio je Ajvanger.

Slična osećanja su naterala hiljade ljudi da izađu na ulice francuskih gradova da protestuju protiv poteza predsednika Emanuela Makrona o obaveznoj vakcinaciji zdravstvenih radnika i snažnog pritiska na druge.

Međutim, broj učesnika protesta je bio manji od onih koji su odlučili da se vakcinišu, ocenjuje FT.

Kada je novi pristup najavljen 12. jula, francuska platforma za medicinske rezervacije „Doctolib“ bila je prepuna poziva, a do kraja narednog dana prijavilo se 1,7 miliona ljudi za vakcinaciju.

Broj prvih doza koje se dnevno realizuju u Francuskoj udvostručio se na više od 300.000.

Francusko ministarstvo obrazovanja je, takođe, prošle nedelje saopštilo da će, ako u školi dođe do izbijanja infekcije, vakcinisanima i starijima od 12 godina biti dozvoljeno da ostanu u školi, dok će nevakcinisani morati da idu kući u izolaciju.

Osim toga, „zdravstvene propusnice“ sada su potrebne za posete bioskopu i pozorištu, a kasnije ovog meseca i za restorane, barove, kafiće i duga putovanja javnim prevozom.

Italija je zauzela sličan pristup, a građani su morali da pokažu „zelenu propusnicu“ kako bi večerali u zatvorenom prostoru ili ušli u pozorišta, na sportske stadione, u bioskope, u teretane ili muzeje.

Kao i u Francuskoj, ova politika izazvala je proteste, a protivnici su izašli na ulice sa natpisima „Zelena propusnica = aparthejd“ i „Ne nacističkim propusnicama“.

To je, međutim, takođe dovelo do porasta broja Italijana koji su se registrovali za vakcinaciju.

U Velikoj Britaniji, premijer Boris DŽonson je rekao da će od kraja leta za ulazak u noćne klubove biti potrebne kovid propusnice, a ministri su ostavili otvorenu mogućnost da postanu obavezne i za posećivanje koncerata, velikih sportskih događaja, pa čak i univerziteta.

Nakon što je 22. jula najavio „zelenu propusnicu“, italijanski premijer Mario Dragi je rekao da je to jedini način da ekonomija ostane otvorena.

„Pozivam sve Italijane da se vakcinišu i da to učine odmah“, rekao je tada Dragi.

(Tanjug)

