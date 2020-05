Gasi se jedan od najvećih balkanskih klubova?

Iz Bugarske stižu vesti da je fudbalski klub Levski Sofija pred gašenjem. Jedan od najvećih balkanskih klubova u teškoj je finansijskoj situaciji usled pandemije koronavirusa i u narednih deset dana mogao bi da bankrotira.

BREAKING: Levski Sofia’s coaching staff, including head coach Petar Hubchev (pictured), as well as all directors will RESIGN once the declared state of emergency in Bulgaria is over (May 13). Levski are on the verge of collapsing financially. There might be a change of ownership pic.twitter.com/lbIzAvICah

