Gasol: Ne treba da se plašimo da igramo ponovo

MADIRD – Košarkaš Toronta Mark Gasol rekao je da razume zabrinutost svojih kolega u vezi sa nastavkom sezone u NBA, ali da ne treba da postoji strah od ponovnog igranja.

„Ne treba se postoji strah od ponovnog igranja košarke. Da, poštujem to, jer se pokazalo da virus ima vrlo negativan uticaj, ali kada jednom počnemo da igramo, to mora biti u potpunosti „, rekao je Gasol, prenosi španski As.

Sezona u najjačoj košarkaškoj ligi sveta prekinuta je 11. marta, kada je potvrđeno da je igrač Jute Rudi Gober pozitivan na korona virusa.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.