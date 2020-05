Generalni direktor Telenora: U martu investirano 3,5 miliona evra kao odgovor na pojačnu tražnju

Generalni direktor Telenora u Srbiji Majl Mišel (Mike Michel) je izjavio da je prvih nekoliko nedelja epidemije korona virusa vrednost glasovnog i internet saobraćaja premašil sve rekorde do sada, a da je ta kompanija, sa ciljem da odgovori na pojačanu potražnju i obezbedi kvalitetnu povezanost, u martu investirali 3,5 miliona evra.

On je u intervuju za „Blic“ kazao da je u prva četiri meseca ove godine Telenor nadogradio 500 lokacija.

Istakao je da su se u vreme krize izazvane epidemojom promenili uobičajeni prioriteti u poslovanju kompanije.

„Telekomunikacione usluge i infrastruktura su od vitalnog značaja u situacijama krize, zbog čega smo u Telenoru pažnju usmerili na one oblasti u kojima je naš doprinos najveći. Kad bih ih sveo na tri, bile bi to – da zaštitimo naše zaposlene, korisnike i partnere, obezbedimo jaku i stabilnu mrežu i podržimo zdravstveni i obrazovni sistem u Srbiji“, rekao je Mišel.

OPo njegovim rečima mreža Telenora je ostala stabilna i sigurna, „sa ogromnim kapacitetima za pokrivanje kritičnih potreba društva, što je naročito bilo važno dok je kriza bila na vrhuncu“.

„Naše aktivnosti bile su usmerene ka podršci državi u oblastima koje su identifikovane kao najbitnije, nekad čak i na dnevnom nivou. Primera ima mnogo: obezbedili smo besplatan internet za sve obrazovne platforme, kao što su RTS Planeta, Moja škola i Petlja, kao podršku nastavku školovanja od kuće. Donirali smo i 400 mobilnih telefona i 800 SIM kartica za učenike osmih razreda, za maturski ispit“, rekao je Mišel.

Takodje, kako je dodao, korisnicima Telenora omogućen je besplatan pristup svim relevantnim digitalnim servisima što je njihov ostanak kod kuće učinilo udobnijim. U saradnji sa UNICEF-om i Fondom B92, u nekoliko navrata, doniran je novac i medicinsku opremu zdravstvenim institucijama.

„Dugoročno posmatrano, naš cilj je da udružimo napore sa Vladom Srbije i različitim industrijama i podržimo ubrzan oporavak ekonomije. Takodje, vidim da je kriza ubrzala digitalnu transformaciju i dovela do otvaranja novih mogućnosti. Sada je vreme da se razmotri, kao što će to uraditi veliki broj kompanija, uvodjenje fleksibilnijeg koncepta rada, s obzirom na to da se „rad od kuće“ u velikoj većini slučajeva pokazao izvodljivim“, rekao je Mišel.

On je istako da Telenor nije smanjivao plate i beneficije zaposlenima u vreme krize izazvane epidemijom, i da su oni imali podršku kompanije u svakom momentu.

Komentarišući šta će biti njegovi prioriteti kao novog predsednika Saveta stranih investitora, Mišel je rekao da „uz fokus na oporavak sprske privrede, cilj Saveta jeste da pomogne Vladi i društvu da nastave po planu koji je postojao pre proglašenja pandemije“.

. Veoma sam zadovoljan što ću nastaviti uspešnu priču u Savetu, koji traje gotovo 20 godina i predstavlja najveću nezavisnu poslovnu asocijaciju sa tradicijom saradnje sa EU. Velika je čast da, kao deo ove organizacije, vodim otvoren i konstruktivan dijalog sa predstavnicima različitih industrija i Vladom, i da zajedno pomognemo srpskoj privredi da nastavi razvoj punim kapacitetom.

(Beta)