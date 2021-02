Godinu dana bio u komi, ne zna za pandemiju, a koronu imao dva puta

Tinejdžer iz Velike Britanije probudio se iz kome posle skoro godinu dana, nesvestan da u svetu vlada pandemija koronavirusa, iako je i sam dva puta u međuvremenu bio zaražen ovom bolešću.

Džozef Flavil (19) zadobio je povredu mozga nakon što ga je automobil udario u Engleskoj 1. marta 2020. godine, oko tri nedelje pre uvođenja prvog zaključavanja.

Njegova porodica tokom tog vremena uglavnom nije mogla da bude u njegovoj blizini zbog ograničenja uvedenih u cilju suzbijanja širenja koronavirusa, a s njim su pokušavali da komuniciraju putem video veze.

“Džozef je počeo da pokazuje male znake oporavka, zbog čega smo oduševljeni. Sad znamo da može da nas čuje”, rekla je njegova tetka za Rojters.

A British teenager is slowly emerging from a coma nearly a year after being hit by a car, and he has no knowledge of the coronavirus pandemic even though he has caught the virus twice https://t.co/v8Ek56BHNP 1/5 pic.twitter.com/TQhF2Iwebw

— Reuters (@Reuters) February 8, 2021