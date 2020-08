Gogov: Prekid priprema teško pao, vraćam se lagano u trening

BEOGRAD – Vaterpolo reprezentativac Srbije Draško Gogov rekao je da mu je prekid priprema sa reprezentacijom teško pao, kao i da se dobro oseća nakon što se oporavio od korona virusa.

Pripreme vaterpolista prekinute su kada je potvrđeno da je Nemanja Vico zaražen korona virusom, a posle toga pozitivan nalaz imali su selektor Dejan Savić i Gogov.

„Predugo je trajalo. Dobro sam sada, hvala Bogu. Lagano se vraćam u trening. Uradio sam nekoliko testova i na kraju sam dobio negativan nalaz. Sve vreme sam bio kod kuće. Imao sam simptome, dva dana temperaturu, gubitak čula ukusa i mirisa nekih desetak dana. Sada se osećam se najnormalnije“, rekao je Gogov Tanjugu.

Bivši vaterpolista Partizana i Triestine početkom marta napustio je Italiju zbog obaveza sa reprezentacijom Srbije u Svetskoj ligi.

Nakon priprema u Grčkoj morao je u obavezni karantin, a dugu i nesvakidanšnju pauzu kasnije je „upotpunila“ i situacija u Srbiji, kao i to da je bio zaražen virusom.

„Mnogo vremena sam proveo u izolaciji, računajući broj dana u karantinu posle Grčke, uz period kada sam imao koronu i uz policijski čas i zabranu kretanja. Psihički je bilo baš teško, trudim se da se vratim u normalu. Sigurno da je to ostavilo traga, ali nadam se da ću da prebrodim sve to“, rekao je Gogov.

On je istakao da mu prvi period tokom vanrednog stanja nije toliko teško pao, jer je to iskoristio da se odmori kao i svi ostali sportisti.

„Meni je najveći problem bio prekid priprema sa reprezentacijom. Krenuli smo sa radom, radili smo u vodi tri nedelje, počeli smo da se vraćamo u formu i meni se desila situacija sa koronom. To mi je baš teško palo. Svaki profesionalni sportista je navikao da imao svoju rutinu, svi smo navikli da trošimo energiju i treniramo i onda kada niste u prilici da to radite, stvarno je teško. Imao sam neki osećaj teskobe. Imao sam potrebu da treningom, ali sam znao da ne smem da treniram zbog zdravstvene situacije“, rekao je Gogov i dodao da mu je u tom periodu najviše pomogao razgovor sa svojim prijateljima i porodicom.

Posle igranja u inostranstvu, Gogov će kariijeru nastaviti u Srbiji kao igrač VK Novi Beograd 11. april.

„Moj trogodišnji ugovor u Italiji je istekao i bio sam na prekretnici da li ću da nastavim karijeru u Trstu ili ću da idem u neku drugu italijansku ekipu. U međuvremenu je došla ponuda iz Novog Beograda, koja je bila konkretna i nisam morao mnogo da razmišljam“.

Ponovo će sarađivati sa legendarnim Vladmirom Vujasinovićem, koji mu je svojevremeno bio trener u Partizanu, što je bio jedan od razloga da se vrati u rodni grad.

„Najveći uticaj na tu odluku imalo je to što je trener ekipe Vlada Vujasinović, koji me je uveo u seniorski vaterpolo i sa kojim sam prošao najviše. Imao je nemerljiv utiacaj na moju karijeru i verujem da će tako biti i dalje. Druga stvar su dobri uslovi u klubu, sastvaljena je izuzetno jaka ekipa. Posle četiri godine u inostranstvu vraćam se u rodni grad i presrećan sam zbog toga“, rekao je on.

Gogov je istakao da će srpska vaterpolo liga ove sezone biti prilično jaka, što nije bio slučaj prethodnih godina.

„Desile su se neke pozitivne promene i svakom čoveku koji voli sport, a pogotovo vaterpolo, mora da bude drago zbog toga. Usudiću se da kažem da će naša liga biti jedna od boljih u Evropi. Drago mi je što sa ja došao u ekipu koja će biti veoma jaka, ali mislim da to ne bi imalo tolikog efekta da se i ostale ekipe nisu pojačale. Imaćemo jaku konkurenciju i samim tim će borba za trofeje biti neizvesnija. Sve će biti mnogo kvalitetnije. To su sve pozitivne stvari i nadam se da sve to neće biti kratkog daha i da će to potrajati i narednih godina“.

Reprezentativac Srbije sa novim klubom najavio je osvajanje trofeja u domaćim takmičenjima.

„Po tome kakvu ekipu imao, mislim da nam cilj treba da bude osvajanje titule i trofeja u Kupu. Bilo bi pogrešno postaviti neki drugačiji cilj. Treba što više da napredujemo u igri, da budemo što bolji kao ekipa, ali i kao pojedinici“, zaključio je Gogov.

(Tanjug)

