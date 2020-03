Goran Marković: Vlast će ići do otvorenog terora ili će pasti

Reditelj Goran Marković izjavio je da će ostati pustoš, kada prodje opasnost od korona virusa, i da će to biti sasvim druga situacija za vlast koja će „stvari dovesti do kraja, do otvorenog terora, ili će pasti“.

„Prvo što sam pomislio kada je uvedeno vanredno stanje bilo je: da li je to uvod u institucionalizovanu diktaturu, teror koji je zakonski ozvaničen? Mislim da je to vidljivo u teško skrivenom zadovoljstvu vlasti što sada mogu, pod izgovorom borbe protiv bolesti, da urade bilo šta“, rekao je Marković, u intervjuu za novi broj nedeljnika NIN.

„Samo što je to“, dodao je Marković“, a bojim se da oni to polako shvataju, dvosekli mač“.

„Setite se 5. oktobra (2000) koji je Miloševića koštao glave. On je došao kao posledica rata iz koga je Srbija izašla poražena i osramoćena. Sada situacija po diktatora nije manje opasna. Ovo je proći i šta će ostati? Pustoš. I ekonomska, i psihološka, i politička“, rekao je Marković.

„Biće to za ovu vlast sasvim druga situacija. Oni će ili stvari dovesti do kraja, do otvorenog terora, ili ća pasti“, naglasio je Marković.

Uporedjujući vreme kada je pripremao film „Variola vera“ sa sadašnjim, on je rekao da im je zajedničko skrivanje istine o epidemiji.

„Evo sada je isplivalo kako se za koronu već znalo u trenutku kad su se aktivisti SNS-a okupljali i spremali strategiju za naredne izbore. To skrivanje, u cilju očuvanja vlasti po svaku cenu, isto je i onda i kao i sada“, rekao je Marković.

Kako je naglasio, različita je organizacija borbe protiv pandemije.

„U vreme variole postojala je jedna velika, snažna država, a sada nas od korone spasavaju Brnabićka, koja se izdire na gradjane, i Lončar, koji tvrdi da ćemo mi očas napraviti vakcinu. U tome je bitna razlika, ono su bili profesionalci, a ovo su najobičniji diletanti“, rekao je Marković.

(Beta)