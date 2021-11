Gornja Austrija i Salcburg se “zaključavaju“ iduće nedelje

BEČ – Ukoliko ne bude bilo odluke o lokdaunu za celu Austriju, pokrajine Gornja Austrija i Salcburg « zaključaće » se od sledeće nedelje, najavio je guverner pokrajine Gornja Austrija Tomas Štelcer.

Austrijska vlada sutra će održati sastanak sa guvernerima svih devet austrijskih pokrajina na kojem će razmatrati dalje delovanje u cilju zaustavljanja eksponencijalnog rasta broja obolelih od korona virusa.

Mediji spekulišu da bi mogla biti doneta odluka o lokdaunu za sve građane, pošto eksperti smatraju da je nedovoljno efikasno zaključavanje nevakcinisanih, što je trenutno na snazi.

Štelcer najavljuje da će Gornja Austrija, koja je žarište infekcije, i Salcburg, gde je takođe teška epidemiološka situacija, svakako doneti odluku o lokdaunu za sve svoje građane.

„Od ponedeljka imamo lokdaun za nevakcinisane, I to su teške mere. Cilj je da brzo smanjimo broj novozaraženih. Ali moram reći više nemamo mnogo mesta za delovanje. Zbog toga sam da se u celoj Austriji uvedu dodatne mere. Ako ne bude doneta odluka, u petak, o lokdaunu na saveznom nivou, onda će to od ponedeljka, na nedelju dana, učiniti Gornja Austrija i Salcburg », objasnio je on na sednici pokrajinske vlade.

Naglasio je da je cilj da se štiti zdravlje građana i spasu životi.

(Tanjug)

