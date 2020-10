Gradonačelnik Ljubljane: Epidemiološka situacija u SLO loša

BEOGRAD – Situacija u Sloveniji po pitanju epidemije korona virusa je loša jer se povećava broj zaraženih, izjavio je danas u Beogradu gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, koji smatra da bi Evropska unija, kada je reč o pandemiji, morala da odredi, a ne preporuči „pravila igre“ koja bi važila za sve.

„Kada bi pravila bila usaglašena od severa do juga i od istoka do zapada Evrope, čak i u državama koje nisu članice EU, to bi bio pokazatelj da možemo zajedno sarađivati“, rekao je za Tanjug Janković, koji boravi u poseti Beogradu.

Izrazio je nadu da će se u sledeću godinu ući bez korona virusa, a govoreći o merama koje se u cilju zaštite od kovid-19 primenjuju u Sloveniji, između ostalog naveo da nastavu u školama ne pohađaju učenici stariji od šestog razreda.

„Ako zatvorimo sve osnovne škole i vrtiće, zatvaramo privredu“, rekao je Janković i dodao da u škole i vrtiće u Ljubljani ide 40.000 dece.

Naveo je da se u Ljubljani neće uvoditi nikakve posebne mere za zaštitu od korone od onih koje je propisala Vlada Slovenije.

Rekao je da medicina još nije definisala pravi način da se izbori sa pandemijom korona virusa, ali da je uveren da će se do njega doći.

„Mislim da ćemo preživeti ovo, ali situacija je trenutno pesimistična. Ljude je strah“, rekao je Janković.

Podsetio je da je pandemija ugrozila i turizam koji je važna grana za razvoj Slovenije, navodeći da je u Ljubljani pre godinu dana bilo 96 odsto stranih turista, a da je turizam sada „pao“ za 70 odsto.

Na pitanje da li će u Sloveniji biti pooštravanja mera za strane državljane koji ulaze u tu zemlju, gradonačelnik Ljubljane kaže da trenutno nema tačne informacije o tome i pita ko bi sada išao u državu gde se povećava broj zaraženih.

(Tanjug)

