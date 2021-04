Grčka: Produžena zabrana za domaće i strane letove

ATINA – Vlada Grčke je danas saopštila da je produžila zabranu putovanja za domaće letove do 12. aprila, odnosno do 19. aprila za međunarodne letove, s obzirom na to da je broj obolelih od korona virusa porastao.

Putnici koji dolaze u Grčku moraju da pokažu negativan PCR test koji nije stariji od 72 sata pre polaska i da budu spremni na nasumično testiranje na kovid-19, javio je Rojters.

Svi strani putnici će morati u karantin na sedam dana.

Većina letova iz zemalja koje nisu članice Evropske unije su zabranjeni, sa izuzetkom 10 država, uključujući Veliku Britaniju.

Kada je reč o domaćim letovima, dozvoljeni su samo letovi sa posebnom dozvolom.

(Tanjug)

