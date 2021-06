Grčka: Skraćenje policijskog časa za jedan sat

ATINA – Od danas će u Grčkoj biti skraćen policijski čas za jedan sat, a kafićima ponovo dozvoljeno da poslužuju u baštama.

Vlada u Atini je najavila da će ove nedelje ukinuti nekoliko restriktivnih mera uvedenih kako bi se sprečilo širenje korona virusa, prenosi agencija ANA.

Od jutros u 6 časova stupila je na snagu odluka da se policijski čas skrati za jedan sat i od danas će on važiti u periodu od 1:30 do 5.00 časova ujutru.

Od ponedljka se nastavlja praktična nastava na studijama medicine, nastava u školama za odrasle i u privatnim školama, navodi grčka agencija.

Od 1. jula će na svadbama umesto 100 biti dozvoljeno prisustvo 300 zvanica.

Maksimalan dozvoljeni broj posetilaca na javnim prostorima za hiljadu ljudi više neće biti 50 procenata kao do sada već 75, u dvoranama koje primaju do 5.000 ljudi 70 procenata, 65 odsto popunjenosti za prostore kapaciteta do 15.000, a za sve prostore iznad 15.000 posetilaca biće dozvoljeno prisustvo najviše do 10 hiljada ljudi.

(Tanjug)

