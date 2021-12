Grupa “Magic Bush” objavila drugi album “Puz za Shangri-La”

BEOGRAD – Poznata muzička grupa “Magic Bush” objavila je svoj drugi studijski album naziva “Puz za Shangri-La” (Jugoton/Croatia Records), a vokal i jedan od lidera ovog sastava Damjan Dašić, specijalno za Tanjug otkriva da su u bendu bili toliko produktivni, da su u međuvremenu snimili i – treći album.

Novi album sadrži 11 pesama – “Svanuo je dan”, “Dani te kriju od mene (Gde si sada ti?)”, “Magični žbun”, “Sve je k’o pre”, “Mega pop”, “Ljubavi umiru”, “Dar”, “Nema vremena”, “Neću više na tebe da mislim”, “Mlad, go i bos” i “Ona zna da reči kaže”.

Njihov prvi album i nosi takav naziv, samo na engleskom “First” (2017) za diskografsku kuću “Metropolis Records”, a i sve numere su otpevane na ovom jeziku.

Drugi studijski album “Puz za Shangri-La” za izdavaštvo “Jugoton/Croatia Records” donosi ipak sve pesme na srpskom jeziku.

“Neka vrsta inercije nam se desila da prvi album snimamo na engleskom, nije to bilo unapred isplanirano i sa namerom, jednostavno se desilo. A onda smo došli na ideju da upravo taj album prepevamo na srpski jezik, kao druga verzija. Možda ne sve pesme, ali veći deo nameravamo”, otkriva Dašić za novinsku agenciju Tanjug.

Dve pesme sa novog albuma su već poznate javnosti – “Sve je k’o pre” bila je u najužoj konkurenciji 2020. za nagradu “Milan Mladenović” istoimene Zadužbine, a takođe objavili su zapaženi singl i spot “Svanuo je dan”.

Drugi album je sa prvom verzijom bio spreman još pre izbijanja pandemije, krajem 2019. godine.

Ipak, bend nije bio u potpunosti zadovoljan snimljenim materijalom, odnosno tim prvim miksom, tako da su dva puta miksovali, i skoro sve za izdavanje je bilo dogovoreno početkom 2020. godine.

Kako je naišla pandemija, sve je stalo, i prethodni izdavač je dosta prolongirao plan za izlazak albuma, i u tom dužem zastoju, momci iz benda “Magic Bush” su rešili da promene diskografsku kuću.

“Obratili smo se “Jugotonu”, kontaktirali njihovog PR menadžera Nataliju Cajić i moram priznati da su zaista jako brzo reagovali. Preslušali su album, veoma im se svidelo, i odlučili da nam objave. Kako su rekli, tako su i učinili, i album je sada pred nama, na obostrano zadovoljstvo”, izjavio je Damjan Dašić, pevač i gitarista benda i najavljuje uskoro promociju albuma, čiju je realizaciju pomogao SOKOJ.

“Kako se punih šest meseci mirovalo za vreme izbijanja korona virusa, nije bilo ni koncerata ni izdavaštva u pravoj meri tokom 2020, mi smo onda uveliko krenuli u snimanje već trećeg albuma. On je već gotov, odnosno sada je u fazi miksa, tako da će uskoro biti spreman za objavljivanje”, ponosno je objavio Dašić, poznat i sa bendom “The BestBeat”, tribute sastav kultne grupe “The Beatles”.

“Za sada smo na pauzi što se tiče koncertnih aktivnosti sa ovim bendom. Naravno, uživam da nastupamo zajedno, kao tribjut bend “Bitlsa”, ali usled naših drugih obaveza oko “Magic Bush” i mojih angažmana, ne stižemo i time da se posvetimo. Zato je objavljen koncert “The BestBeat” iz Doma omladine Beograda na platformi YouTube, sa više od 700 000 pregleda”, rekao je pevač i gitarista.

Naravno, poslednjih godina momci su postali popularni zbog sastava “Gile & Magic Bush”, gde im je lider Srđan Gojković Gile, frontmen antologijske rok grupe “Električni orgazam”.

Imali su dosta zapaženih koncerata u Beogradu na različitim prostorima – Dom omladine, Dorćol Platz, Beer fest – Ušće, Sajam automobila – Beogradski sajam, klub Elektropionir, klub Fest u Zemunu, i naravno na mnogim mestima po Srbiji.

Neposredno pred izbijanje pandemije objavili su live album “Retko svirane pesme” (Odličan hrčak, 2019) sa spomenutog koncerta iz Doma omladine (2018).

Repertoar njihove set liste čine uglavnom manje eksploatisane numere “Električnog orgazma” i opus Gileta van svoje matične grupe, što je dobrim delom vezano i za primenjenu muziku za filmove (“Crni bombarder”, “Kako je propao rokenrol”) i TV serije (“Pozorište u kući” – rimejk 2018).

Ali, osim tog “živog” albuma, Dašić najavljuje i studijski autorski album u saradnji sa Giletom.

“Još kada smo krenuli u koncertne aktivnosti sa mojim idolom iz mladosti, predložili smo mu da naša saradnja ne bude samo u formi reprodukcije već postojećih pesama, već nam je želja bila da snimimo nešto novo. Gile se odmah obradovao i rekao da je i on imao nameru da na toj osnovi sarađujemo. Rezultat toga je već gotov naš prvi studijski album, kome predstoji dalja post-produkcija. Biće novih 14 pesama, tekstove je većinu napisao Gile, neke smo mi iz benda, a ponešto i zajednički”, približio je Dašić rad na novom projektu.

Ali, hiper produktivni sastav tu ne miruje, već radi na još dva albuma sa dvojicom poznatih muzičara.

Tokom jula je izašao singl i spot za pesmu “Savršeni par” kao duet Zdenka Kolara i “Magic Bush”, što je tek najava za Kolarov prvi solo album.

Verni prijatelj i saradnik Vlade Divljana, član nekadašnjih “Idola” i pratećih sastava “(Ne)Vladina organizacija” i “Old Stars Band”, pripremio je osam novih pesama za prvi album.

Takođe, “Magic Bush” snima i prvi solo album Igora Blaževića, poznatiji kao Prljavi inspektor Blaža.

“U pitanju su pesme koje je Blaža želeo da snimi još davno sa svojim prvim bendom “Fiskulturno lane”, dakle pre grupe “Kljunovi”. Tada nije uspeo da ih realizuje, nekako nisu se složile kockice, tako da će sada konačno i Blažin solo album uz našu pomoć imati premijeru”, zaključio je Damjan Dašić za Tanjug, ispred benda “Magic Bush”.

(Tanjug)

