Grupnim zagrljajem protiv korone – odmah uhapšeni (foto, video)

Jedan čovek je uhapšen nakon što je učestvovao u grupnom zagrljaju ispred sedišta londonske policije, u znak protesta protiv mera zatvaranja zbog epidemije korona virusa.

Protesters in London are hugging in front of New Scotland Yard in defiance of #COVID__19 social distancing regulations pic.twitter.com/T38Hqb29Bh

Grupa ljudi juče se zagrlila ispred zgrade britanskog Skotland jarda nedaleko od zgrade parlamenta, a neki od njih su nosili transparente sa natpisom „Moje telo, moj izbor“.

U grupi od oko 20 ljudi bilo je i dvoje dece, prenosi londonski Standard.

Policajci su rekli demonstrantima da idu kući, a uhapšen je čovek koji im se usprotivio.

U saopštenju policije se navodi da se grupa na njihovu molbu razišla, a da je jedna osoba uhapšena.

More selfish morons in a crowd outside Scotland Yard, hugging each other and carrying placards saying ‘My Body My Life. Lift the lockdown’. WTF is the matter with these people. The police even had to make arrests. pic.twitter.com/7Q3VKdx7gO

— Baaaaaaaaah Kochba (@JulianapShields) May 3, 2020