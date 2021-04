„Gubi osećaj u rukama i nogama“: Objavljen snimak Navaljnog iz zatvora

Zdravlje ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog se pogoršava i on počinje da gubi osećaj u rukama i nogama, izjavio je njegov advokat Vadim Kobzev. On je rekao da su Navaljnom, koji se nalazi u kaznenoj koloniji, dijagnostifikovane dve kičmene kile. Ova vest obišla je svet, a nedugo pre toga u svetskim medijima se pojavio snimak ruskog opozicionara iz zatvora.

Jailed Russian opposition leader Alexey Navalny is continuing his hunger strike despite having a high temperature and a bad cough, according to his official Instagram account. CNN's Matthew Chance reports. https://cnn.it/3uzk9jf

Na snimku koji je objavljen u javnosti vidi se Navaljni vidno narušenog zdravlja, mršav, kako polako šeta u zatvorskoj prostoriji. Kamera prati svaki njegov pokret, a na snimku se može vidite gomila kreveta na sprat, pa se da zaključiti da dosta zatvorenika spava u istoj prostoriji.

Još u ponedeljak je objavljeno da je ruski opozicionar Navaljni prebačen je iz zatvora u medicinsku ustanovu radi lečenja od moguće respiratorne infekcije i testiran je na korona virus, javlja list „Izvestija“, pozivajući se na zatvorsku upravu.

Jailed Kremlin critic Alexey Navalny says:

– He has a temperature of 38.1 C, bad cough

– Three inmates from his prison quarters are in hospital with suspected tuberculosis pic.twitter.com/1a4KqHnuld

— TRT World Now (@TRTWorldNow) April 5, 2021