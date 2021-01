Gutereš: Pandemija i klimatske promene prioriteti UN

NJUJORK – Borba protiv pandemije korona virusa i napori na suzbijanju klimatskih promena prioriteti su Ujedinjenih nacija u 2021. godini, izjavio je danas generalni sekretar Svetske organizacije Antonio Gutereš.

On je u intervjuu za agenciju Tas s ocenio da je prošla godina bila verovatno “najteža u našim životima, posebno zbog pandemije korona virusa“.

“Moramo da iskoristimo 2021. godinu da preokrenemo situaciju. Moram da očaj zamenimo nadom”, istakao je Gutereš.

Prema njegovim rečima, u ovoj godini mora da dođe do napretka kada je reč o vakcinama.

„Očigledno je da postoje osnovni prioriteti koji se odnose na krhkost našeg sveta, a koje je pandemija raotkrila. To se odnosi na virus, klimatske problem, nejednakost i geopolitičku podeljenost, ali tu su i slabosti u oblasti nuklearnog razoružanja i sajber prostora”, podvukao je Gutereš.

Dodao je da su očigledni prioriteti za 2021. oporavak i pobeda nad pandemijom, kao i obezbeđivanje inkluzivne obnove, kao hitan rad na klimatskoj krizi.

“Verujemo da moramo ozbiljno da shvatimo šta nam naučnici govore. Zato moramo da održimo porast temperature do 1,5 stepeni do kraja veka, a da do sredine veka dosignemo ugljeničnu neutralnost”, objasnio je Gutereš.

(Tanjug)

