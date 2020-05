Gužva kao u košnici: Snimci prepunih grčkih plaža obišli svet (video)

Novi snimci s grčkih plaža koje su tokom vikenda otvorene jasno govore koliko su ljudi zapravo željni peska, mora i sunca.

Vlasti su 16.maja, nakon strogih mera, konačno otvorile preko 500 kupališta, a fotografije okupiranih plaža otkrivaju i koliko se poštuje preporuka o socijalnoj distanci.

Naime, deluje da su skoro svi Grci tokom vikenda bili na plaži.

Mnogima je to bio prvi izlazak među druge, nakon strogih mera države u borbi protiv kovida-19.

Uživanje na plaži očigledno neće biti kao ranije, jer slušamo sa svih strana da posetioci moraju da drže distancu, a ležaljke i suncobrani da budu udaljeniji jedni od drugih neko inače.

Pravila kažu i da 40 ljudi može biti na hiljadu metara kvadratnih, ali pitanje je da li je u praksi tako. Možda ležaljke jesu na propisanoj udaljenosti, ali kad vidimo sveže slike i snimke sa atinskih plaža, čini se da se ljudi i ne drže podalje jedni od drugih.

Na nekim plažama dronovi su nadletali ležaljke, a sa zvučnika se apelovalo na ljude da se drže na bezbednoj distanci. U Grčkoj je registrovano više od 2.800 obolelih od korona virusa i 160 smrtnih slučajeva.

WATCH: Over 500 organized beaches reopened in Greece as the country sought to walk the fine line between protecting people and reviving the tourism sector https://t.co/gahKeNymcO pic.twitter.com/GqFGGX3QAE

— Reuters India (@ReutersIndia) May 18, 2020