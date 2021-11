Hemofarm na putu ka svetskom vrhu, do sad ulozeno 370mln evra

BEOGRAD – Vršački Hemofarm bi uskoro po količini lekova koji nastaju u njegovim pogonima mogao da uđe u najvišu ligu najvećih proizvođača na svetu, kaže generalni direktor kompanije Ronald Zeliger.

On je istakao, u intervjuu za Blic, da je, uz veliki rad, to rezultat i ulaganja nemačke Štada grupe u modernizaciju, infrastrukturu i najviše standarde Hemofarma koje za 15 godina iznosi 370 miliona evra.

„Investicije nisu stopirane ni tokom aktuelne pandemije koronavirusa, te će samo ove godine one biti veće od 30 miliona evra“, rekao je on.

Zeliger je ocenio da Hemofarm iz godine u godinu obara sopstvene poslovne rekorde upravo zahvaljujući stalnim ulaganjima.

„Hemofarm je moderna organizacija sa visokim standardima koji se mogu uporediti sa bilo kojom razvijenom kompanijom u Nemačkoj i svetu. Mi smo dokaz da se u Srbiji može uspešno raditi, naravno pod uslovima koji važe u svakom biznisu i bilo gde: morate kontinuirano ulagati u svoje ljude i poslovne procese, i biti veran stalnim inovacijama u proizvodnji“, rekao je on.

Kako je ocenio Hemofarm radi na najvišem, svetskom nivou, i iz Srbije proizvodi za najzahtevnija svetska tržišta.

Govoreći o doprinosu naprednih tehnologijama uspehu on je istakao da je Hemofarm prva od farmaceutskih kompanija na ovim prostorima koja je u radu koristila Majkrosoftove HoloLens (virtuelne) naočare pa poslovi nisu trpeli u vreme bez fizičkih putovanja.

„U Vršcu imamo odeljenje za istraživanje i razvoj u kojem radi 60 neverovatnih i veoma obrazovanih naučnika i drugih stručnjaka koje je preraslo u glavni centar za razvoj i regulatorne aktivnosti za celu Štadu. U njemu je razvijeno više od 150 proizvoda za EU i druga tržišta“, rekao je on.

Dodao je da se već razvijaju novi lekovi i preprati.

„Nedavno smo lansirali antitrombocitni lek iz sopstvenog razvoja, a imamo i novi proizvod za ublažavanja bolova nastalih usled prehlade i gripa. Ništa od ovog ne bi bilo moguće da nismo ulagali u ekspertizu, verovali u nove tehnologije i trudili se da danas budemo bolji nego juče“, rekao je on.

Zeliger je naveo da je Hemofarm brend na Balkanu, te da je prošle i ove godine zaposlio skoro 600 ljudi.

Posle 10 godina na čelu Hemofarma Zeliger je istakao da recept uspeha prilagođavanje promenama.

„Mislim da su ljudi koji vode kompanije poslednjih 15-ak godina bili na posebnim mukama, jer se svet suočio sa velikim i neočekivanim momentima od svetske ekonomske krize preko ubrzane globalizacije i neophodne digitalizacije do krizne pandemije. Danas moramo više da slušamo, učimo i sarađujemo, da budemo spremni da ako treba sutra iznova počnemo i na drugačiji način dođemo do rezultata. To je ono što mi u Hemofarmu radimo svakog dana i što volimo da radimo“, poručio je Zeliger.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.