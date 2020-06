Hiljade ljudi na komemoraciji Džordžu Flojdu, kongresmeni klečali u njegovu čast

Hiljade ljudi iskoristili su poslednju priliku da se oproste od Džordža Flojda u crkvi u Hjustonu, gradu u kojem je odrastao, dok njegova smrt nastavlja da podstiče proteste u Americi i svetu protiv rasne nepravde.

George Floyd's body arrived in a gold-colored casket that was escorted to The Fountain of Praise church by Houston police. More photos here. https://t.co/iUO8lZOSDJ — News18.com (@news18dotcom) June 9, 2020

Na komemoraciju su došle porodice drugih afroameričkih žrtava ubistava koja su takođe izazvala ogorčenje javnosti, između ostalih rođaci Erika Garnera, Majkla Brauna, Ahmada Arberija i Trejvona Martina.

„Boli“, rekao je Filoniz Flojd, brat Džordža Flojda, koji je jecao dok je pominjao neka od imena ispred crkve.

„Dobićemo pravdu, dobićemo je, nećemo dozvoliti da se ova vrata zatvore“, rekao je on, prenosi Glas Amerike.

Po vrelom, teksaškom vremenu, ožalošćeni, od kojih su neki nosili majice sa Flojdovom slikom ili recima „Ne mogu da dišem“ – čekali su satima da mu odaju poštu prolazeći pored otvorenog kovčega.

Thousands of mourners line up for George Floyd's memorial at the Fountain of Praise church in #Houston on Monday to show their respects at #GeorgeFloyd, who died while being detained by #Minneapolis police on Memorial Day. pic.twitter.com/nSD0UsVIUk — Global Times (@globaltimesnews) June 9, 2020

Neki su pevali pesmu „Lean on me“, a šef policije Hjustona se zagrlio sa nekima u mimohodu.

Oni koji nisu mogli da dođu napravili su sopstvene komemoracije – u Los Anđelesu je kolona automobila nalik na pogrebnu procesiju prošla kroz centar grada, dok su građani Memfisa u Tenesiju održali minut ćutanja.

Građanima je naloženo da nose maske radi zaštite od korona virusa i da stoje na razdaljini od dva metra dok su prolazili pored kovčega.

Jedan od prvih u mimohodu bio je guverner Teksasa Greg Abot, koji je nosio kravatu u bojama Flojdove srednje škole u Hjustonu, gde je Flojd bio istaknuti sportista u timu za američki fudbal.

„Džordž Flojd će promeniti tok istorije u Sjedinjenim Državama. On nije umro uzalud. Iza njegovog života ostaje nasleđe zbog načina na koji su Amerika i Teksas odgovorili na tu tragediju“, poručio je Abot.

Nekoliko sati nakon što je javnosti dozvoljeno da uđe u crkvu, sudija u Mineapolisu je postavio kauciju od milion dolara za Dereka Šovina, policajaca koji je optužen za ubistvo drugog stepena u slučaju smrti Flojda.

Šovin (44), koji se nalazi u zatvoru sa maksimalnim obezbeđenjem, nije rekao skoro ništa za vreme 11-minutnog pretresa kojem je prisustvovao preko video linka.

On the same morning Democrats in Washington unveiled a sweeping police reform bill, the casket of George Floyd arrived at a Houston church for a memorial. Get the latest developments here. https://t.co/HILmPod67b — breakingone (@mybreakingone) June 9, 2020

Oko 20 demokratskih poslanika u američkom Kongresu, uključujući predsednicu Predstavničkog doma Nensi Pelosi, održali su minut ćutanja i simbolično klečali na jednom kolenu osam minuta i 46 sekundi kako bi odali poštu Afroamerikancu Džordžu Flojdu.

Demokratski poslanici klečali su noseći šalove sa motivima tradicionalne afričke odeće, a potom predstavili predlog zakona za reformu policije, prenosi Si-En-Bi-Si.

Među onima koji su klečali u Holu emancipacije bili su i lider demokratske manjine u Senatu Čarls Šumer i bivši demokratski predsednički kandidati Kori Buker i Kamala Haris, dodaje Skaj njuz.

Pelosi je pročitala imena Flojda i drugih ljudi koji su ubijeni tokom policijskog pritvora u SAD, nazvavši Flojda „mučenikom“.

„Mučeništvo Džordža Flojda napravilo je promenu u svetu“, rekla je kasnije na brifingu.

Ona je dodala da demokrate u Kongresu stoje uz one koji se bore za pravdu i akciju, pomenuvši i druge Afroamerikance za koje je rekla da su „mučenici“ koji su preminuli zbog „policijske brutalnosti“, dodaje Dejli mejl.

House Democrats led by Speaker Pelosi kneel and hold a moment of silence for George Floydpic.twitter.com/AdGWcftT7c — Daily Caller (@DailyCaller) June 8, 2020

Dve nedelje posle Flojdove smrti, efekti se osećaju u zemlji i inostranstvu.

U Parizu, najviši bezbednosni zvaničnik zemlje rekao je da policija više neće dozvoljavati da se tokom hapšenja, pritvorenici „stavljaju u kragnu“, zahvat oko vrata za koji se veruje da je doveo do više slučajeva gušenja zatvorenika i koji se sada masovno kritikuje posle Flojdove smrti.

U Vašingtonu, demokrate u Kongresu su predložile veliku reformu nadzora policije i procedure koje bi obuhvatila zabranu tog zahvata na nacionalnom nivou.

Džordž Flojd će biti sahranjen pored svoje majke Larsenije Flojd, na groblju u pregradu Hjustona.

Demokratski predsednički kandidat Džo Bajden sastao se sa njegovom porodicom u Hjustonu i razgovarao više od sat vremena sa njima, prema porodičnom advokatu Bendzaminu Krampu.

Kramp je na Tviteru saopštio da je Bajden „slušao, razumeo njihovu bol i saučestvovao“.

Prethodne komemoracije održane su u Mineapolisu i Redfordu u Severnoj Karolini, blizu mesta gde je Flojd rođen.

(Tanjug)

