Hit fotografija glumca: Ni maska ga ne sprečava u pušenju (foto)

Holivudski glumac Ben Aflek nije dozvolio da ga maska spreči u pušenju cigarete.

Dok je ovako sa jedne strane bio zaštićen od koronavirusa, izgleda da Aflek nije mnogo razmišljao o tome kako je i pušenje štetno po zdravlje.

Ipak, ubrzo je postao hit na internetu.

I’m always stressed out by pics of Ben Affleck but these of him smoking with a mask on are especially distressing pic.twitter.com/9LHYCvKWWr

— maria (@mrcrrls) April 24, 2020