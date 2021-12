Hrvatski biskupi: Mere su OK, kovid potvrda upitna

ZAGREB – Hrvatska biskupska konferencija (HBK) podržala je vakcinaciju protiv korona virusa i sve epidemiološke mere, ali ne i prisilno uvođenje kovid potvrda, jer, kako kažu, to kod građana, koji su sami odgovorni za svoje zdravlje, stvara prirodni otpor.

„Prihvatamo epidemiološke mere koje zahtevaju samoizolaciju, vakcinaciju i druge oblike zaštite“, navodi se u saopštenju Informativne katoličke agencije (IKA), koje su potpisali nadbiskup đakovačko-osječki i predsednik Komisije HBK Đuro Hranić.

Ukazali su da niko nije mogao da predvidi ovakvu situaciju koja je sve zatekla i često, kažu, dovodi u koliziju osnovne vrednosti i stečene lične slobode.

Navode da stoga ne čudi što istovremeno dolazi i do određenih društvenih sporova, iako, kako kažu, različita mišljenja sama po sebi nije nisu nešto loše za jedno društvo jer to razvija kritički duh i demokratičnost i doprinosi novim rešenjima.

„Međutim, danas kao da nije poželjno imati drukčiji stav, što produbljuje podele u društvo i do nepoverenja u državne i zdravstvene institucije kao i u samu nauku, a neretko i do nepoverenja jednih u druge“, navode iz HBK i konstatuju da to otvara prostor pseudonačnom govoru sve do teorija zavere.

Iz HBK poručuju da kao Crkva građane ne mogu da dele na vakcinisane i nevakcinisane i konstatuju da u promovisanju vakcinacije vide razne manipulacije od međunarodnih korporacija i centara moći, kao i pokušaj oduzimanja ličnih sloboda i zadiranje u dostojanstvo savesti.

Jer, kako navode, svako treba da bude lično odgovoran za svoje zdravlje i da o tome samostalno donosi odluke.

Smatraju da bi društvo i vlada trebalo da poštuju i da na vakcinaciju ne prisiljavaju pojedince koji, kako navode, imaju ozbiljne moralne prigovore i dileme u vezi sa vakcinama.

HBK u sedam tačaka iznosi stavove o borbi protiv pandemije i istovremeno poziva farmaceutske firme, zdravstvene agencije i međunarodne organizacije, kao i sve odgovorne, a psebno političare, da se obezbede uslovi za dalje istraživanje i pronalaženje etički prihvatljivih vakcina koje kod vernika i zdravstvenim radnicima neće stvarati dileme.

Ukazuju na neophodno zajedništvo i ličnu odgovornost i ističu da svaki pokušaj prisile i uslovljavanja nužno, kako kažu, sa sobom nosi gubitak poverenja.

Ističu da je kovid potvrda valjan i siguran dokaz zaštite vakcinisanih i dodaju da taj dokument ne dovode u pitanje kao epidemiološku meru.

Ističu, međutim, da ta potvrde ne bi smela da dovodi u pitanje princip dobrovoljnosti na vakcinaciju i ne treba, kažu, dozvoliti da ona postane oblik indirektne prisile na vakcinaciju i uslovljavanjem radnog mesta.

(Tanjug)

