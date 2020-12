Hrvatski naucnici zbunjeni, da li su članovi vladinog Saveta

ZAGREB – Odluka premijera Andreja Plenkovića da „zahvali na saradnji“ i odrekne se pet priznatih naučnika i stručnjaka za članstvo u vladinom Naučnom savetu za korona virus, samo zato što su potpisali apel u kojem su vladu upozorili na lošu epidemiološku situaciju, izazvao je brojna reagovanja.

Molekularni biolog i imunolog Igor Štagljar sa Univerziteta u Torontu je odluku premijera nazvao „amaterskom“ i „ishitrenom“ tim što se Plenković članovima Saveta, preko svog šefa kabineta, najpre zahvalio na saradnji, a potom je to iz vlade demantovano.

„Mislio sam da živimo u demokratskoj državi u kojoj je dozvoljeno u jednom skroz apolitičkom apelu upućenom građanima i Vladi Hrvatske ukazati na našu zabrinutost prema trenutnom stanju pandemije, kao i činjenice da se u Hrvatskoj trenutno ne komunicira pravo stanje stvari u vezi sa pandemijom, a pogotovo da neki članovi tog Saveta u potpunosti izvrću činjenice i ‘ulepšavaju’ epidemiološku situaciju koja nije nimalo blistava“, rekao je Štagljar, preneli su hrvatski mediji.

Štagljar je rekao da je, po njemu, to jedno veliko poniženje prema kolegama i on bi, kaže, podneo neopozivu ostavku na tu funkciju.

Zamislite, rekao je, da vam neko kaže: “Vi niste izbačeni, ali niste ni poželjni”.

„Čisti amaterizam i manipulisanje vlade sa javnošću“, naveo je ovaj naučnik.

Nenad Ban, jedan od, kako prenose mediji, najuglednijih hrvatskih naučnika u svetu, profesor je strukturne molekularne biologije na prestižnom Švajcarskom federalnom tehnološkom institutu (ETH) u Cirihu, do juče je bio član Naučnog saveta hrvatske vlade.

Hrvatskoj javnosti je poznat posebno po tome što mu je, kako se navodi, 2009. za malo izmakla Nobelova nagrada.

Ban je za hrvatski portal Index rekao da je poruka koju je dobio od Plenkovića – jasna.

„Juče me je nazvao Frka-Petešić i rekao da mi zahvaljuju na saradnji koja više nema smisla zbog apela koji sam potpisao“, ispričao je Ban.

S obzirom na to da je poruka jasna, Ban kaže da je novinarima koji su ga zvali to potvrdio, a da je vlada tek kasnije to demantovala pa sada, ističe, ne zna šta da misli.

„Po meni je jako važno da ne izgubimo pregled nad velikim problemom s kojim smo suočeni, a to je kako da suzbijemo i kontrolišemo epidemiju“, naveo je Ban i dodao da je spreman da sarađuje bilo formalno ili neformalno.

Andreja Ambriović Ristov ostala je bez komentara na odluku premijera.

„Ovu situaciju ne bih komentirala. Meni je najvažnije da se reši glavni problem, a to je kontrola pandemije u Hrvatskoj“, rekla Ambriović Ristov za Index.

Naučnik Gordan Lauc je tim povodom za zagrebačku N1 tv. rekao da nema šta pametno da kaže, ali bi voleo da kolege ipak ostanu u Naučnom savetu.

Razume, dodao je, i to da vlada ne želi da ima Savet koji joj radi iza leđa i šalje saopštenja dan nakon sastanka na kojem se o tome nije pričalo.

(Tanjug)

