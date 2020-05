Humanost na delu: Udovičić dobrovoljno dao krv

BEOGRAD – Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić odazvao se danas na javni poziv Instituta za transfuziju krvi Srbije i dobrovoljno dao krv.

Udovičiću nije prvi put da na ovaj način pokazuje humanost, a ovim gestom dao je pozitivan primer, koji dodatno dobija na značaju s obzirom na to da je tokom pandemije korona virusa smanjen broj dobrovoljnih davalaca krvi.

Svi koji žele da urade isto kao nekadašnji kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije, a ispunjavaju uslove za davanje krvi, to mogu uraditi svakog radnog dana od sedam do 19 sati i subotom od osam do 15 sati.

(Tanjug)