I kompanija Junivju se odazvala Vučićevom pozivu za pomoć

PEKING – Kineska kompanija „Junivju“ (Uniview) pridružila se mnogima iz Kine koji najavljuju pomoć, nakon što su čuli poruku predsednika Aleksandra Vučića da je Srbiji potrebna pomoć u borbi protiv koronavirusa .

Oni su tim povodom uputili pismo predsedniku Srbije, a sadržaj pisma podelili su sa redakcijom Tanjuga u Srbiji.

“Kada je naš tim na Balkanu čuo da je Srbija zamolila za pomoć, oni su odmah o tome obavestili svoju kommpaniju I već su preduzete hitne mere. Veoma brzo smo mobilisali i nabavili prvi kontingent od 10.000 zaštitnih maski, koje doniramo Kliničkom centru Srbije. Pod hitno smo odštampali I šaljemo 100 kopija kineskog antiepidemijskog priručnika, koji su izradili eksperti provincije Zeđiang, u cilju da podelimo naša iskustva”, navodi se u dopisu dostavljenom Tanjugu.

Kineska kompanija, u pismu, koji počinje “zajedno stvarajmo snove I molim vas prihvatite tehničku pomoć svojih prijatlja”, ističe da su, nakon što su čuli za apel Srbije, odmah zatražili žiro račun Ambasade Srbije u Pekingu za donacije, ali ga nisu našli, a navode da imaju razumevanja za to.

“Razumeli smo iskrene reči iz Srbije: ‘Pozivamo Kinu da nam pošalje medicinsku opremu, ali ne tražimo pare’. Srbija je svetu poručila da ne želi donacije I da insistira na kupovini zaštitne opreme iz Kine. To je u duhu osnovnih vrednosti kineske kulture. Mi smatramo nepristojnim tražiti nešto direktno, čak iako se suočavamo sa problemima. To se može posmatrati i kao deo ličnosti poštenog čoveka i simbol nezavisnosti zemlje. To je upravo princip i iskustvo Kine u poslednjih 70 godina razvoja”, navodi se u otvorenom pismu predsedniku Vučiću i građanima Srbije.

„Junivju“ ističe da Srbija u toj kompaniji ima reputaciju „najbolje destinacije za poslovno putovanje na Balkanu“, a našu zemlju opisuju kao zemlju punu energije i vitalnosti, koja se razvija brzo kao i Kina, sa ljubaznim ljudima, sa kojima postoji partnerstvo i sa kojima neguju prijateljstvo kao braća.

Dalje se ukazuje da su Srbi pošteni i gostoljubivi, i da je tržiste otvoreno i fer kada su proizvodi dobri.

U pismu se navodi da je kompanija razgovarala sa svojim timom za istočnu Evropu o tome šta se može učiniti za Srbiju.

Odeljenje za ljudske resurse je odmah odredilo 10. 000 hirurških maski za Srbiju, a Hong Li, jedan od zaposlenih, izrazio je spremnost da lično donira 100 maski.

Ukazuje se i da „Junivju » ima proizvode za merenje telesne temperature, koji automatski efikasno otkrivaju simptome groznice COVID-19, koji su korišćeni u mnogim gradovima Kine.

„Iako je dostupna i engleska verzija, odeljenje za istraživanje i razvoj želi da razvije srpsku verziju serije naših uređena „Heat-Tracker“. Najefikasniji model iz te serije može da izvrši proveru telesne temperatue kod 40 u jednoj sekundi“, ukazuje se u pismu.

Podseća se da se proizvodi kompanije „Junivju“ koriste u Kliničkom centru Srbije, da su efikasno verifikovani u bolnici u Leišenšanu i svim mobilnim bolnicama u Vuhanu, a mogu pomoći medicinskom osoblju.

Spremni su i da prime na stažiranje i zaposle srpske programere i studente u Hangdžou.

(Tanjug)