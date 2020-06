I Nemci se obrušili na Đokovića: Nikada neće biti veliki šampion

Nemačka novinarska agencija DPA i list Rheinische post.samo su poslednji u nizu svetskih medija koji kritikuju Novaka Đokovića zbog održanog humanitarnog turnira u Beogradu i Zadru.

Adria Tur bila je plemenita ideja prvog tenisera sveta u vreme pandemije koronavirusa, ali pretvorila se u fijasko nakon objave da je jedan od učesnika turnira Grigor Dimitrov pozitivan na koronavirus. Finale turnira je otkazano, a među zaraženima je i Đoković.

„Novak Đoković, prvoplasirani teniser sveta, na svom Adria Turu nije hteo ni da čuje za stroge mere higijene kakve su na snazi u Bundesligi. A nakon nekoliko slučajeva koronavirusa među učesnicima, stiže oštra kritika s teniske scene i pitanja u vezi budućih sportskih događaja“, piše DPA, a prenosi B92.

„Nikad neće biti veliki šampion“

Rheinische post otišao je korak dalje i napomenuo da Đoković nikada neće biti veliki šampion, uprkos brojnim uspesima na teniskim terenima.

– On je broj jedan tenisa i atrakcija teniske scene. Ali nikada neće biti veliki šampion, jer za to nisu važna dela na terenu, već ona u stvarnom životu. A na tom polju ovih dana on ostavlja bedan utisak. Đoković i kolege su svojim egoizmom ugrozili planove o nastavku sezone. Moguće je da će sada, ako se više top-igrača zarazi koronavirusom, pauza potrajati još duže pre nego što se sezona nastavi. Jednom Đokoviću može biti svejedno, on se finansijski obezbedio. Ali drugi teniseri sada žive na minimumu egzistencije – komentar je nemačkih sportskih novinara.

