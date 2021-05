Imaju najmanje zaraženih: Šta je tajna uspeha Portugala u borbi protiv kovida?

Portugalija je šestu nedelju zaredom zemlja sa najmanjim brojem novih slučajeva zaraze kovidom-19 na 100 hiljada stanovnika. U nedelju, 25. aprila, nije bilo smrtnih slučajeva od posledica virusa korona, a poslednji put je tako nešto zabeleženo u avgustu. Lekari su za Sputnjik Brazil objasnili uspeh mera koje su do toga dovele.

Prema podacima poslednjeg izveštaja Evropskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), tokom poslednjih 14 dana Portugal je registrovao 75 novih pozitivnih slučajeva zaraze virusom Sars KoV 2 na 100 hiljada ljudi. Finska je na drugom mestu sa 82 slučaja na 100 hiljada stanovnika, a Irska na trećem sa 108 novih slučajeva, dok su sledeće na spisku Malta (145) i Danska (164).

Analiza podataka pokazuje da je nivo zaraženosti kovidom-19 u Portugaliji tokom proteklih 14 dana bio veći kod ljudi od 25 do 49 godina, što odgovara brojki od 93 slučaja na 100 hiljada ljudi. Rezultati za ostale starosne grupe su sledeći: od 15 do 24 godina (86 slučajeva), deca mlađa od 15 godina (83), od 50 do 64 godina (62), stariji ljudi od 65 do 79 godina (44) i ljudi stariji od 80 godina (32).

Uspeh Portugala u borbi protiv kovida

U februaru je Portugal zabeležio 1.190 slučajeva na 100 hiljada ljudi za 14 dana, što je bio najveći broj u Evropi i što je više od 962 nova slučaja na 100 hiljada ljudi u poslednjih 14 dana na Kipru, koji je sada na najgorem mestu na rang listi. Ali šta se promenilo za dva meseca, osim brzo uvedenog lokdauna?

Lekar iz Rio de Žaneira Marselo Tejšejra Matos (Marcelo Teixeira Matos) koji radi u dve bolnice u širem gradskom području Lisabona sa pacijentima koji su zaraženi kovidom-19, u intervjuu za Sputnjik Brazil naveo je niz pozitivnih faktora, počev od postepenog izlaska iz lokdauna, koji je trenutno u trećoj fazi u većini od 278 portugalskih opština.

„Pratim ove brojeve vrlo pažljivo. I shvatio sam da je vladin plan zaista dobro organizovan u fazama. Ljudi paze na sebe jer nijedna opština ne želi povećanje broja slučajeva, niti da se vrati na prethodni nivo zatvaranja trgovine i lokdauna. To je učinilo svoje“, rekao je Matus.

Kao drugi faktor naveden je kvalitet vakcine „Fajzer“ koja je najčešće korišćena u Portugalu (preko 1,45 miliona doza). Zatim vakcina „Astra zeneka“ (417 hiljada doza) i „Moderna“ (157 hiljada doza). Matus je naglasio da je preparat „Fajzer“ pružio veliku bezbednost, što je rezultirao manjim brojem slučajeva, dok je Evropska agencija za lekove preispitivala vakcinu „Astra zeneka“ zbog slučajeva tromboembolije.

„Vakcinu Fajzer su već pohvalile moje kolege lekari. Barem ovde u Portugalu nisam video ponovne slučajeve zaraze nakon vakcinacije. Takođe je vrlo malo zaraženih na odeljenju kovid-19, vrlo retko neko dolazi“, objasnio je Matus.

Prema podacima Generalnog direktorata za zdravlje Portugala (DGS), u nedelji od 15. do 21. marta 848 ljudi je bilo na bolničkom lečenju od kovida-19, od kojih se 194 nalazio na respiratorima. U poslednjoj nedelji od 19. do 25. aprila ovaj broj se smanjio za polovinu na 400 hospitalizovanih, od kojih je 106 bilo na respiratorima.

Vakcinacija starijih smanjuje smrtnost u staračkim domovima

Mates je dodao da vakcinacija obuhvata starije i osetljivije grupe stanovništva. U Portugalu je već dato više od tri miliona doza, 21,75 odsto stanovništva je primilo barem prvu dozu vakcine, a 8,10 odsto je primilo obe doze. Među Portugalcima starijim od 80 godina ova cifra iznosi 91,37 odsto, odnosno 58,32 odsto.

To je dovelo do smanjenja broja preminulih u ovoj starosnoj grupi. Na primer, 2020. godine zbog kovida-19 je preminulo 4476 ljudi starijih od 80 godina. Međutim, samo u prva dva meseca ove godine njihov broj se povećao na 6138. U martu je već bio nagli pad — na 298 preminulih, a od 1. do 22. aprila taj broj je pao na 48. U staračkim domovima ovaj broj je opao sa 2435 u januaru i februaru na 166 u martu i zabeleženo je samo pet smrtnih slučajeva u prva 22 dana aprila.

U Evropskoj uniji Portugal je druga zemlja sa najmanje smrtnih slučajeva (5,92) na milion stanovnika u poslednjih 14 dana, odmah iza Danske (4,98), prema podacima ECDC. Na trećem mestu je Norveška (6,15), zatim Finska (8,14) i Švedska (12,39).

„Slučajevi nisu bili ozbiljni i više su pogađali mlađu populaciju, jer su stariji vakcinisani. Stoga su među onim delovima populacije gde je bilo više smrtnih slučajeva, oni toliko opali zbog mera predostrožnosti da je u staračkim domovima broj umrlih pao na gotovo nulu nakon vakcinacije. Mislim da je vlada pravilno odredila prioritetnu grupu za vakcinaciju, a to su ljudi stariji od 80 godina, među kojima je smrtnost mnogo veća“, zaključio je Matus.

Lekarka iz Rio Grande do Sul Nair Amaral, koja takođe radi sa pacijentima zaraženim kovidom-19 u Portugalu, istakla je i druge faktore za uspeh u toj zemlji. Pored poboljšanja vremenskih uslova, sa temperaturama od 20 stepeni od kraja februara, lekarka je istakla da je zemlja prva uvela lokdaun ove godine upravo zato što je Portugal imao najveći broj slučajeva zaraženih i smrtnih slučajeva na milion stanovnika početkom 2021. godine.

„Vrhunci zaraze se ne dešavaju istovremeno u svim zemljama. Kada se talas infekcije dogodi u jednoj zemlji, u drugim ga nema, to mogu biti susedne zemlje poput Španije u kojima su život i navike različiti. Prvo se kod nas pojavio britanski soj virus sa najgorim rezultatima. Nakon mnogo smrti, izolacije, distance i strogog lokdauna, Portugal je već učinio svoje. Sada zaslužuje malo duševnog mira“, rekla je Amaral.

Antitela ima 15,5 odsto stanovnika

Pored toga, lekarka je među faktorima navela i stečeni imunitet kako nakon vakcinacije, tako i posle preležane bolesti. Prema preliminarnim podacima iz druge faze Nacionalnog serološkog istraživanja Državnog zdravstvenog instituta „Rikardo Žorže“ objavljenim 26. aprila, 15,5 odsto portugalskog stanovništva uzrasta od 1 do 80 godina već ima antitela protiv novog virusa korona, od kojih je 13,5 odsto uzrokovano infekcijom.

Među vakcinisanim ljudima, udeo ljudi sa antitelima bio je 74,9 odsto. Ovaj broj raste na 98,5 odsto ako se računa samo broj vakcinisanih sa dve doze pre najmanje nedelju dana. U prvoj fazi istraživanja, između maja i jula 2020. godine, kada još nije bilo vakcine, samo 2,9 odsto stanovnika je imalo antitela.

„Zaista verujem u prepreku koju za virus predstavljaju vakcinisani ljudi i oni sa prirodnim imunitetom koji su preležali kovid. Ovo smanjuje širenje virusa. Ako vreme bude lepo, suvo i toplo, utoliko bolje. Portugal zato ima veliku šansu da se otvori tokom leta “, rekla je Amaral.

Međutim, lekarka pominje moguće smanjivanje podataka jer je Portugal jedna od zemalja u kojoj se testovi za otkrivanje Sars Kov 2 najmanje sprovode. Među zemljama EU, Portugal je na 19. mestu, sprovodeći samo 2,32 testova dnevno na 100 hiljada stanovnika, prema podacima ECDC. Poređenja radi, Kipar koji je na prvom mestu liste novih slučajeva otkrivenih u proteklih 14 dana, sprovodi najviše testova. U proseku dnevno je testirano 57 ljudi na 100 hiljada stanovnika.

„Imamo mnogo više zaraženih nego što to možete da zamislite. Ako neko očekuje da se broj novih slučajeva zaustavi, to je iluzija. Oni će da rastu dok celokupna populacija ne dođe u kontakt sa virusom. Ali ja sam optimista. Čak i ako bude drugih talasa, oni neće biti tako jaki kao prethodni. Sada je najvažnija brzina vakcinacije“, prognozirala je lekarka.

Počev od maja, portugalska vlada namerava da vakciniše oko 100 hiljada ljudi dnevno tokom četiri meseca. Očekuje se da će svi ljudi stariji od 60 godina biti vakcinisani do kraja sledećeg meseca.



