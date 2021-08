Imaju rekordan broj zaraženih i 0 umrlih, a to je sjajna stvar

Epidemiološka slika Islanda najbolji je dokaz koliko su vakcine efikasne. Ova mala ostrvska zemlja istovremeno beleži i rekordan broj zaraženih i izuzetno mali broj hospitalizovanih, a najbolja vest je da smrtnih slučajeva nema od 25 maja. To je posledica, na prvom mestu, uspešne vakcinacije.

Island je tokom prethodnih 30 dana prijavio 2.847 novih slučajeva infekcije korona virusom, što je najveći broj zaraženih tokom jednog meseca u ovoj zemlji od početka pandemije. Kako stručnjaci smatraju, krivac je zarazni delta soj. Ipak, dve stvari raduju – simptomi velikog broja novozaraženih su blagi, a broj smrtnih slučajeva je nula.

Iceland has been a vaccination success. Why is it seeing a coronavirus surge? https://t.co/F95tnj6Rer Iceland proves vaccines work, out of the 1,300 people currently infected, just 2% are in the hospital and the country hasn’t recorded a virus death since late May.

