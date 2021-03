Imunolog otkriva kada testiranje na antitela ima smisla, a kada je bacanje para

Antitela ne mogu da nastanu u satima nakon primene vakcine, već se postepeno razvijaju i to traje nedeljama. Prvi trenutak kada bi možda imalo smisla tražiti ta antitela je posle deset dana ili dve nedelje, pre toga se ta antitela neće pojaviti, rekao je za RTS prof. dr Dušan Popadić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Profesor Popadić je rekao da vakcina štiti od smrti, teških i srednje teških bolesti ali da nijedan proizvođač vakcina niti bilo ko ne može da garantuje da se nećemo uopšte razboleti.

Objašnjava da antitela ne mogu da nastanu u satima nakon primene vakcine, već se, kako kažu postepeno razvijaju i to traje nedeljama.

„Prvi trenutak kada bi možda imalo smisla tražiti ta antitela je posle deset dana ili dve nedelje, pre toga se ta antitela neće pojaviti, navodi Popadić.

Objašnjava da ne treba paničiti ako neko ima manji broj antitela u odnosu na člana porodice, kolegu…

„Sadržaj antitela, koncentracija, samo grubo korelira sa zaštitom od virusne infekcije. Nije svejedno koja su antitela, za koji deo virusa su specifična, koje su klase, to su sve stvari koje najveći broj testova neće da vam da odgovor. Prema tome, u najvećem broju slučajeva je to suvišna radnja i ne treba se izlagati trošku i nekoj vrsti psihološkog stresa ukoliko neko ima manje nego njegova koleginica iz kancelarije“, objašnjava imunolog.

Koliko se ljudi mora vakcinisati da bismo konačno skinuli maske?

Govoreći o maskama navodi da moramo da ih nosimo dok ne dostignemo imunizaciju 95 odsto onih ljudi koji treba da se imunizuje.

„Moramo i dalje da nosimo maske iako možemo da kažemo da je tempo imunizacije u našoj zemlji zadovoljavajući u poređenju sa zemljama u okruženju i zemljama EU. Ipak tih milion i po je nešto preko 20 odsto onih koji treba da se vakcinišu, a to je potpuno nedovoljno da bi mogli da pričamo o nekom kolektivnom imunitetu. Ono što treba nama je imunizacija 95 odsto onih ljudi koji treba da se imunizuje“, navodi Popadić za RTS.

Ističe da u celoj Srbiji blizu 5,7 miliona osoba treba da se vakciniše.

„Ako na teritoriji centralne Srbije i Vojvodine imamo statistički 6,9 miliona ljudi, od toga je recimo 1.250.000 do 18 godina, deca koja nisu predviđena za imunizaciju, njih možemo da oduzmemo od 6,9 miliona i dolazimo do nekih 5,6 miliona. Treba takođe da imamo na umu da oko 10 odsto odrasle populacije nije u zemlji, tako da i tih 10 odsto treba da oduzmemo i to grubo dođe oko 1,1 milion osoba, a 95 odsto od tog broja je oko 4,8 miliona. I to je samo na teritoriji centralne Srbije i Vojvodine. Na KiM ima oko 1,8 miliona stanovnika, otprilike oko 30.000 je mlađih od 18 godina, plus oko 30 odsto stanovnika koji su emigrirali, što znači oko 850.000 ljudi koje treba vakcinisati, što znači da u celoj Srbiji blizu 5,7 miliona osoba treba da se vakciniše, puta dve doze, to je između 11,5 i 12 miliona doza. Mi smo sada još daleko od tog broja, zato moramo da nosimo maske dok imamo epidemiju“, rekao je Popadić.

Ističe da ćemo maske skinuti kad broj obolelih spadne na jednocifren broj u toku dana ili mali dvocifreni broj.

„Kada broj obolelih padne na jednocifren broj u toku dana ili mali dvocifreni broj, moći ćemo da skinemo maske, ako smo imunizovani“, dodaje imunolog.

