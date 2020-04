Inficirano osmogodišnje dete u Novom Pazaru, u Severnoj Makedonij najviše preminulih u jednom danu…

U Novom Pazaru inficirano osmogodišnje dete

U Novom Pazaru je korona virusom inficirano 13 osoba, a među obolelima je i dete od osam godina, javlja Blic.

Svi inficirani su bili u kontaktu sa osobom kod koje je prvo utvrđeno prisustvo korona virusa, a koja je nedavno boravila u Sloveniji.

U ovom gradu, koji je proglašen novim žarištem infekcije, danas je zabeležen jedan novi slučaj, a ukupno je testirano 16 osoba.

Mahmutović: Troje pacijenata u teškom stanju prebačeno u Kragujevac

Direktor opšte bolnice Novi Pazar Meho Mahmutović izjavio je večeras da je troje pacijenata koji su bili u teškom stanju prebačeno u Kragujevac, a ostali pozitivni na Kovid-19 detaljno pregledani, nakon čega će biti odlučeno kako će se nastaviti njihovo lečenje.

Prema Mahmutovićevim rečima, i ranije je napominjano da je epidemiološka situacija u gradu Novom Pazaru i okolini vrlo složena bez obzira što do pre dva dana nije bilo potvrđenih slučajeva.

„Veliko je bilo nepoštovanje mera samoizolacije i pored toga što su Ministarstvo unutrašnjih poslova i naš Zavod za javno zdravlje praktično sve koji su u samoizolaciji više puta dnevno proveravali. I građani koji nisu u samoizolaciji nisu poštovali mere koje su bile naložene od strane vlade, jer su se okupljali po gradu“, izjavio je Mahmutović za RTV Novi Pazar.

On je dodao i da je dugo trebalo da se zatvore kafići i rastorani, jer „ljudi vide da se to negde dešava i misle da je to negde daleko i da to neće doći kod nas“.

Mahmutović je naveo da su lekari ipak očekivali da prvi slučajevi koji dođu budu vrlo ozbiljni, i tako je prvi pacijent preključe upućen za Kragujevac, a sinoć kasno još dvoje upućeno u Klinički centar, jer su imali ozbiljne obostrane upale pluća.

Mahmutović je rekao da je danas pregledano 11 ljudi i da su im urađeni rendgenski snimci, laboratorijske analize i da će zatim biti doneta odluka ko je za bolnicu, a ko će ići u drugi smeštaj.

Vest o tome da u Novi Pazar stiže 13 respiratora Mahmutović je okarakterisao kao „najvažniju stvar koju može danas da saopšti“.

„Iznenadio me je poziv predsednika Vučića i zaista ono što sam mogao da očekujem od njega, a to je pomoć u najvažnijem trenutku“, rekao je on, navodeći da će bolnica dobiti 10 velikih kliničkih respiratora i sigurno još tri do pet transportnih.

„Uz ove respiratore koje ovde već imamo, to nas ohrabruje da je naše zdravstvo ovde u Novom Pazaru stabilno i da se možemo izboriti sa ovim velikim problemom“, rekao je direktor bolnice.

Mahmutović je istakao da su svi zdravstveni radnici spremni, pripravni i 24 časa na raspolaganju građanima, koje je ipak pozvao da ne izlaze iz kuća kada to nije neophodno.

KiM: Pet novih pozitivnih slučajeva, ukupno 140 zaraženih

Na KiM je registrovano pet novih slučajeva korona virusa, što je ukupno 140 obolelih osoba.

Danas je registrovano i sedam pacijenata koji su se oporavili od ove bolesti.

Pozitivni slučajevi su slučajevi kontakata, od kojih su dvoje sa prebivalištem u selu Banje u opštini Mališevo, jedan sa prebivalištem u Prištini, jedan sa prebivalištem u Smrekonici kod Vučitrna i jedna osoba iz karantina.

U saopštenju Instituta za javno zdravlje, koje prenosi Kosovo onlajn, navodi se da je u laboratoriji Instituta u Prištini testirano 128 uzoraka uzetih iz slučajeva hospitalizovanih na Klinici za infektivne bolesti i iz praćenja kontakata slučajeva sa terena.

Od ovih uzoraka, njih pet je bilo pozitivno, a izlečeno je sedam pacijenata, dok je 23 ukupan broj izlečenih do danas.

Od 8. februara u Prištini je testirano ukupno 1.871 sumnjivih uzoraka, a od njih je ukupno 140 slučajeva pozitivno.

Jedna starija osoba je preminula tokom prošlog meseca na KiM od posledica korona virusa.

U Zlatiborskom okrugu 21 slučaj COVID-19

Na teritorji Zlatiborskog okruga potvrđen je 21 slučaj infekcije korona virusom, saopštio je danas Zavod za javno zdravlje Užice.

U Novoj Varoši potvrđeno je pet slučajeva, u Užicu četiri, Prijepolju tri, Bajnoj Bašti dva, Požegi dva, Priboju dva, Čajetini dva i u Sjenici jedan zaražen korona virusom, preneo je portal Prijepolje info.

U Zlatiborskom okrugu su pooštrene mere u suzbijanju infekcije, pa je produžen policijski čas sa početkom u subotu od 13 časova do ponedeljka u 5 sati.

Severna Makedonija: Najviše preminulih u jednom danu do sad

U Severnoj Makedoniji petoro ljudi preminulo je u subotu od posledica infekcije korona virusom i to je najviše smrtnih slučajeva u jednom danu u toj zemlji, navodi AP.

Ukupan broj žrtava epidemije u Severnoj Makedoniji je 17.

Potvrđeno je 53 nova slučaja, ukupan broj obolelih je 483, a dvadesetoro pacijenata oporavilo se u potpunosti.

Među zaraženima ima i medicinskih radnika.

Zemlja je u karantinu, granice su blokirane, zatvorene su škole, vrtići, igrališta, a svi javni događaji zabranjeni. Zabrana kretanja na snazi je od 16 časova do 5 ujutru tokom vikenda.

Crna Gora: Četiri nova slučaja, zaražena 201 osoba

Institut za javno zdravlje Crne Gore potvrdio je još četiri slučaja korona virusa, čime je broj obolelih porastao na 201.

„Svi novooboleli su iz Podgorice, tri su kontakti ranije poznatih slučajeva, dok je jedan u početnoj fazi epidemiološkog istraživanja i njegovi kontakti se identifikuju“, navode iz IJZ CG.

Među zaraženima su i tri policijska službenika, šest lekara i četiri medicinske sestre, dok se u samoizolaciji nalazi oko 80 policajaca i više od 200 zdravstvenih radnika, navode mediji u regionu.

U Crnu Goru je iz Pekinga stigao avion sa 17 tona medicinske opreme, vredne dva miliona evra, koju je crnogorska vlada kupila, čime su, kako je saopšteno, zaokružene potrebe zdravstvenog sistema te zemlje u idućem periodu.

(Tanjug)