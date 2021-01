Infostud: Prošle godine 228.200 ljudi tražilo zaposlenje

BEOGRAD – U Srbiji je u 2020. godini za četiri odsto povećan broj ljudi koji su tražili prvi ili novi posao preko sajta Poslovi Infostud i ukupno ih je bilo 228.200.

Kao novine u poslovanju usled epidemioloških mera akcenat je stavljen na rad od kuće, a na listi najtraženijih zanimanja našle su se pozicije poput prodavaca, kurira – dostavljača, ali i radnika u kontakt centrima.

Na vrhu liste najtraženijih oblasti su se i u 2020. godini našli trgovina/prodaja, IT, mašinstvo, administracija i elektrotehnika, magacin, građevina, transport i pozivni centri.

Kada je reč o pojedinačnim radnim pozicijama najveću mogućnost za zaposlenje u prošloj godini imali su prodavci, komercijalisti, magacioneri, vozači i telefonski operateri.

Prethodna godina obeležena je pandemijom korona virusa, koja je u značajnoj meri imala uticaj na tržište rada u Srbiji, navodi Infostud u saopštenju.

Tokom vanrednog stanja tržište rada u Srbiji bilo je u zastoju, ali nakon njegovog ukidanja je krenula normalizacija i prilagođavanje novonastaloj situaciji.

Kako je navedeno, prema podacima sa sajta 2020.godina završena je sa 41.902 oglasa, što je pad od 14 odsto naspram 2019. godine.

Za razliku od 2019. godine, u godini za nama povećao se i broj prosečnog konkurisanja koji iznosi 83.

IT oblast je i dalje vrlo deficitarna, te je tako poslodavcima teško da nađu kvalitetnog kandidata naročito srednjeg ili višeg senioriteta.

Pozicije koje su IT poslodavcima u ovoj godini bile najpotrebnije su JavaScript Developer, Java Developer, IT Help Desk, .Net Developer i PHP Developer.

Na tržištu rada u Srbiji nedostaju i mnoga zanatska zanimanja poput frizera, kuvara, automehaničara, stolara/tesara, bravara i magacionera. Za tim zanimanjima po podacima sajta Poslovi Infostud već godinama vlada veća ponuda, nego što postoji potražnja.

U skoro 42.000 oglasa za posao, koliko ih je bilo u godini za nama, veća je potražnja za kandidatima sa srednjom stručnom spremom – čak 60 odsto.

Visoka ili viša škola je tražena u 29 odsto raspisanih oglasa, a master svega osam odsto.

Nasuprot tome broj kandidata koji su bili u potrazi za poslom u većoj meri čine visokokvalifikovani ljudi (50 odsto), dok je samo četvrtina njih ima srednju stručnu spremu.

Engleski je bio najtraženiji od stranih jezika, tako je čak petina oglasa bila raspisana na tom jeziku.

U manjoj meri su bili traženi Nemački, Ruski i Mađarski.

Svaki četvrti kandidat koji je konkurisao putem našeg sajta ima više od 10 godina radnog iskustva, dok 20 odsto čine kandidati koji imaju između pet i 10 godina iskustva.

Oni koji su bili u potrazi za svojim prvim radnim mestom i koji su bez radnog iskustva čine 10 odsto.

(Tanjug)

