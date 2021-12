Išgl: U „Kiclohu“ ponovo zaraženi konobar

BEČ – U austrijskom mestu Išgl, i to u apre ski baru „Kicloh“, koje je bilo žarište infekcije korona virusom u Evropi na proleće prošle godine, ponovo je jedan zaposleni pozitivno testiran na kovid19.

Išgl i „Kicloh“ poznati su širom planete, pošto je iz ovog mesta i lokala više skijaša, pre svega iz skandinavskih zemalja, ali i susedne Nemačke, prilikom povratka u njihovu domovinu, u „koferu“ sa sobom ponelo i koronu.

Tada je jedan barmen oboleo od korone i pretpostavlja se da je od njega krenula zaraza, koja je stigla i do dalekog Islanda.

„Vlasti imaju pozitivan rezultat testa na korona virus jedne osobe koja je zaposlena u baru „Kicloh“. Prema njegovim navodima lice je osetilo simptome 25.decembra, a radio je do 24.decembra u lokalu“, navedeno je u saopštenju pokrajine Tirol.

Nadležne pokrajinske vlasti uputile su javni apel svim osobama koje su 23. i 24.decembra bile u „Kiclohu“ da se testiraju i dve nedelje prate svoje zdravstveno stanje, kao i posebno poštuju sve mere higijene, distance i nošenja FFP2 maske, kao i izbegavanja većih okupljanja.

(Tanjug)

