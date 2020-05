Ispovesti ljudi sa jedinog kontitenta gde nema korone (foto)

View this post on Instagram

A late season Gentoo penguin calls out to the sky as the glacier fades to fog behind him. Winter is on its way, and we see fewer and fewer animals here.