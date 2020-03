Italijanski grad u startu pobedio koronu – kako? (foto)

Eksperiment suzbijanja širenja zaraze koronavirusom koji je sproveden u italijanskom gradiću Vòu u regiji Veneto na samom početku pandemije rezultirao je potpunom eliminacijom novih slučajeva.

Zaposlenima u zdravstvu je to pošlo za rukom, piše Financial Times, jer su više puta na koronavirus testirali svih 3.300 stanovnika mesta, nezavisno od toga jesu li pokazivali simptome bolesti. Kada bi utvrdili da je neko pozitivan na koronavirus, stavili bi i njega i sve osobe s kojima je bio u kontaktu u strogi karantin. Zahvaljujući tome su uspeli da zaustave širenje bolesti.

Andrea Krisanti, stručnjak za infektivne bolesti sa Kraljevskog koledža u Londonu koji je predvodio eksperiment u italijanskom gradiću, pozvao je sve zemlje koje ograničavaju testiranje, a među njima su i Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, da se ugledaju na ovaj italijanski grad i počnu da temeljnije testiraju veći broj svojih građana.

COVID19 -> CHANGE in STRATEGY: wide testing of asymptomatics, that are driving the spread:

– 70-75% positive are asymptomatics in Italy's red zone

– after asymptomatics isolation -> drastic decrease in new cases

-Veneto to start massive testing program https://t.co/JBkt7RwK8F

