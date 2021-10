Ivo Pogorelić večeras u Novom Sadu nakon punih 40 godina

NOVI SAD – Čuveni hrvatski pijanista Ivo Pogorelić, nakon punih 40 godina, večeras će ponovo imati koncert u Novom Sadu, na velikoj sceni “Jovan Đorđević” Srpskog narodnog pozorišta (SNP).

Koncert će biti održan u sklopu obeležavanja 10 godina rada Vojvođanskog simfonijskog orkestra, uz dirigenta Srboljuba Dinića, ali i kao poseban prolog festivala “Novosadske muzičke svečanosti”, koji je usled pandemije i ove godine planiran u jesenjem terminu, od 21. do 28. oktobra.

Pijanista Pogorelić (62) će izvesti sledeći program: “Koncert za klavir i orkestar broj 2, u F-molu, opus 21” Frederika Šopena, uvertira za operu „Čarobni strelac” Karl-Marije Vebera i “Italijanska simfonija” Feliksa Mendelsona.

Ivo Pogorelić je rođen 1958. godine u Beogradu gde je stekao prvo muzičko obrazovanje, da bi kao izuzetno talentovani pijanista sa 12 godina nastavio školovanje u Moskvi, na konzervatorijumu „Petar Ilič Čajkovski”. Tamo je započeo saradnju sa značajnom gruzijskom pijanistkinjom i pedagogom Alisom Kazeradze, koja će mu kasnije postati i supruga, i ostali su zajedno do njene smrti (1996).

Tokom više od četiri decenije raskošne i izuzetne karijere, umetnik na klaviru je ostvario autentična dostignuća, koja vole publika i kritika.

Posle zapaženog nastupa na Šopenovom pijanističkom takmičenju 1980., zahvaljujući svom inovativnom tumačenju muzičkih dela i vanserijskoj izvođačkoj tehnici, Pogorelić je već naredne, 1981. godine postigao intenzivnu seriju koncerata u najprestižnijim koncertnim salama u Evropi, Severnoj Americi, Australiji, Kanadi i Japanu.

Za vreme produktivne karijere, pijanista je svirao sa Berlinskom filharmonijom, Bostonskim simfonijskim orkestrom, Čikaškim simfonijskim orkestrom, Bečkom filharmonijom, Filadelfijskim orkestrom, Filharmonijskim orkestrom iz Los Angelesa, Filharmonijskim orkestrom Tonhale, Londonskim simfonijskim orkestrom.

Davne 1980. godine Pogorelić je svirao u Novom Sadu, a već sledeće debitovao je u Karnegi holu u Njujorku.

Prvi umetnik iz sveta klasične muzike kojeg je još 1988. Unesko imenovao svojim ambasadorom dobre volje, osnivač je Fonda za mlade muzičare, kao i nekoliko pijanističkih takmičenja SAD i Nemačkoj, čije ime nosi i glavna nagrada na “Manhattan International Music Competition” u Karnegi holu.

Albumi hrvatskog muzičara, kada je reč o klasici, uverljivo su među najprodavanijim izdanjima.

Tako je njegov debi LP „Ćopin Recital” (1981) objavila čuvena diskografska kompanija „Dojče gramofon”, i odmah je postao bestseler, a sličan uspeh postiglo je i ostalih 14 albuma, snimljenih za istu kuću, od muzike baroknih kompozitora do umetnika 20. veka.

Ova izvanredna izdanja antologijske vrednosti i kultnog statusa u diskografiji klasične muzike stekla su veliki broj slušalaca širom sveta, a veliki uspeh je postigao i novi album, u izdanju kuće „Soni”, na kojem maestro svira dve Betovenove sonate (No. 22, Op. 54 i No. 24, Op 78) i “Drugu sonatu” Sergeja Rahmanjinova.

Pogorelić je poslednji put nastupio 7. novembra 2018. godine u Srbiji, odnosno Beogradu, u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine na koncertu “Filharmonija nacija”, kada je svirao repertoar spomenutog Rahmanjinova i “Šeherezadu” Rimskog Korsakova.

Pre toga, krajem 2017. je na istom mestu održao dva rasprodata koncerta, što mu je bio povratak u Beograd nakon 28 godina.

Kako su naveli organizatori tada u okviru ciklusa “Kolarac – tvoj svet muzike”, pregovori sa Pogorelićem trajali su punih 10 godina, i konačno su se stekli uslovi i slobodni termini da može da nastupi u Beogradu.

Što se tiče Kovid koncertnih pravila za večerašnji koncert u SNP-u, ona su osmišljena po modelu koji je nedavno utvrđen za koncerte Beogradske filharmonije.

Ona podrazumevaju, osim nošenja zaštitne maske, i jednu od navedenih potvrda: dokaz kompletne vakcinacije, ili preležane bolesti Kovid-19, pri čemu datum ozdravljenja ne sme biti stariji od šest meseci. Takođe se kao dokaz može priložiti negativni PCR test na korona virus, ali ne stariji od 72 sata, ili negativni brzi antigenski test.

Ulaznice za ovaj ekskluzivan koncert su gotovo rasprodate, a njihova cena je iznosila 6.000 za parter, odnosno 5.000 dinara za balkon.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.