Izgubio bitku sa koronom: Preminuo potpredsednik grčkog parlamenta (foto)

Potpredsednik parlamenta i bivši ministar zdravlja Grčke Dimitris Kremastinos preminuo je jutros u 79. godini od posledica korona virusa, saopštili su zvaničnici.

Greek former health minister, cardiologist and university professor Dimitris Kremastinos died Friday morning of #COVID19, Greek officials said. He was 78. pic.twitter.com/9eP8mZVVx8

— Graphenes (@Graphenes1) May 8, 2020