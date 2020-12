Izraelski poslanici usvojili preliminarni predlog za raspuštanje parlamenta

Izraelski poslanici su danas usvojili preliminarni predlog za raspuštanje parlamenta, što bi moglo da dovede do četvrtih izbora u Izraelu za manje od dve godine.

Za raspuštanje Kneseta glasao je 61 poslanik, uključujući članove vladajuće partije centra Plavo i belo Benija Ganca, a 54 je bilo protiv.

Glasanje je usledilo svega sedam meseci nakon što je formirana koaliciona vlada narodnog jedinstva, premijera Benjamina Netanjahua i Ganca, njegovog dugogodišnjeg protivnika, radi borbe protiv korona virusa.

Netanjahuov konzervativni Likud i Gancova stranka stalno su se sukobljavali od formiranja vlade.

Ganc, ministar odbrane, juče je najavio da će njegova stranka glasati za raspuštanje parlamenta i optužio Netanjahua da je stalno obmanjivao javnost radi sopstvenih političkih interesa.

Predlog za raspuštanje Kneseta treba da odobri parlamentarni odbor, a poslanici bi potom ponovo glasali o tome, možda već sledeće nedelje.

Očekuje se da će Netanjahu i Ganc do tada nastaviti pregovore u pokušaju da sačuvaju koaliciju.

Netanjahuu se sudi po nizu optužbi za korupciju, a Ganc ga optužuje da je ometao rad vlade, uključujući usvajanje budžeta, u nadi da će na taj način uticati na odugovlačenje sudskih procesa protiv njega.

Za raspuštanje parlamenta glasao je i lider izraelske opozicije Jair Lapid, iz partije centra Ima budućnosti (Ješ atid).

On je optužio vladu da je loše odgvorila na zdravstvenu krizu i njene ekonomske posledice, navodeći da svi gradjani „osećaju da su izgubili kontrolu nad svojim životima“.

Vlada Izraela još nije usvojila budžet za 2020. godinu, zbog dubokih podela nastalih dogovorom o podeli vlasti.

Neusvajanje budžeta dovelo je do velikih problema u vreme kada se procenjuje da je nezaposlenost zbog pandemije veća od 20 odsto.

Ako budžet ne bude usvojen do 23. decembra, automatski dolazi do raspuštanja Kneseta i do raspisivanja novih izbora.

Koalicioni sporazum predvidja da Netanjahu bude premijer do novembra 2021. godine, a da potom Ganc preuzme tu funkciju za narednih 18 meseci.

Jedini način da Netanjahu izbegne taj dogovor jeste da budžet ne bude usvojen.

Deluje da je Ganc zaključio da su izbori neminovni i da smatra da je bolje da budu održani što pre. On verovatno očekuje da će birači, ako izbori budu početkom sledeće godine, kazniti Netanjahua zbog lošeg upravljanja pandemijom i zbog ekonomske krize.

S druge strane, Netanjahu bi imao koristi od odugovlačenja pregovora o budžetu i odlaganja izbora za kasniji period naredne godine, u nadi da će dotle stići vakcina i da će početi oporavak ekonomije.

Oštra ograničenja sa zabranom kretanja uvedena su u Izraelu zbog pandemije u dva navrata od marta, a iako su mere tek nedavno ukinute, zvaničnici upozoravaju da bi one uskoro mogle da budu uvedene i treći put, usled sve većeg broja zaraženih.

(Beta)

