Japan ukida vanredno stanje zbog manjeg broja zaraženih

TOKIO – Japanska vlada je danas zvanično odlučila da od četvrtka ukine vanredno stanje u vezi sa kovidom-19 koje je na snazi u Tokiju i 18 drugih prefektura, kao i kvazi-vanredno stanje u drugim oblastima, pošto je broj zaraženih opao u odnosu na ranije rekordne nivoe.

Kada se mere okončaju u četvrtak, to će biti prvi put od 4. aprila da nijedna od 47 prefektura u zemlji nije u vanrednom ili kvazi vanrednom stanju, prenosi japanska agencija Kjodo.

„Broj novih slučajeva korona virusa i pacijenata sa teškim simptomima drastično je opao“, izjavio je japanski premijer Jošihide Suga na sastanku jednog odbora u Predstavničkom domu.

„Pojačaćemo društveni odgovor na širenje infekcija vakcinacijom i unapređenjem zdravstvenog sistema, i radićemo na uravnoteženju antivirusnih mera i obnavljanju normalnog života“, dodao je Suga.

Vanredno stanje i kvazi vanredno stanje, s tim što ovo drugo obuhvata osam prefektura, biće ukinuto nakon nekoliko produženja.

Vlada u Japanu, takođe, planira postepeno ublažavanje ograničenja, pri čemu će guverneri svake prefekture odlučiti koje antivirusne mere treba da ostanu i šta treba ukinuti.

U vanrednom stanju, ljudi se pozivaju da se suzdrže od beznačajnih izlazaka i da ne idu na mesta sa velikim brojem ljudi, dok se od restorana traži da se zatvore do 20 sati.

Otprilike mesec dana nakon ukidanja vanrednog stanja, centralna vlada će nastaviti da traži od restorana da se zatvore do 20 sati, a oni koji preduzimaju dovoljne antivirusne mere do 21 cas.

Međutim, od njih se više neće tražiti da se uzdrže od posluživanja alkohola.

Ministar zadužen za borbu protiv korona virusa Jasutoši Nišimura je rekao da će se takvo skraćivanje radnog vremena postepeno ublažavati i da će preduzeća koja nastave da ispunjavaju takve zahteve dobiti finansijsku podršku od vlade.

On je takođe rekao da će se maksimalan broj gledalaca koji je dozvoljen za velike sportske dogadaje povećati na 10.000 ili 50 odsto kapaciteta sa sadašnjih 5.000 nakon ukidanja vanrednog stanja.

Infekcije širom Japana opadaju otkako je 20. avgusta postignut rekord u celoj zemlji od 25.876 slučajeva.

Tokom jučerašnjeg dana je potvrđeno ukupno 1.147 slučajeva, a infekcije u Tokiju su pale ispod 200, prvi put od marta.

U Tokiju je 12. jula, otprilike nedelju dana pre otvaranja Olimpijskih igara, uveden poslednji krug vanrednog stanja, čime se pridružio Okinavi, jedinoj drugoj oblasti u kojoj je tada već bila na snazi ova mera.

Druge prefekture, uključujući Osaku i Fukuoku, stavljene su pod vanredno stanje u avgustu.

(Tanjug)

