Japanski lekar objasnio kako smanjiti širenje koronavirusa

Zabrana javnih dešavanja prema broju učesnika, na primer od pet hiljada učesnika je besmislena, jer je mnogo važnije rastojanje između ljudi i da li se događaj odvija na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, smatra poznati japanski infektolog i epidemiolog Sato Akihiro.

„Nije toliko bitan broj ljudi koliko distanca među okupljenima, kao i mesto dešavanja. Na ulici je rizik manji, tako da je ograničavanje prema broju besmisleno. Na primer, situacija gde se okupi nekoliko desetina hiljada ljudi, ali pod uslovom da rastojanje između njih bude od 1,5 do 2 metra i ako se odvija na ulici, a pritom ljudi ne razgovaraju međusobno je mnogo bezopasnija, nego da se skupi i nekoliko ljudi, ali u neprovetrenoj prostoriji i da se nalaze na 30 centimetara do jednog metra jedan od drugog i da razgovaraju. To je nedopustivo”, izjavio je Akihiro.

On je naglasio da ako se uzme za primer koncert u zatvorenom prostoru, onda je s tačke gledišta širenja novog tipa koronavirusne infekcije potpuno isto da li je tamo 100 ili 5.000 ljudi.

Najgori scenario

Japanski lekar se još osvrnuo na to zašto je pretvaranje novog tipa koronavirusa u sezonsku bolest najgori scenario, pa je pojasnio kakve korake treba da preduzmu porodice sa svojim starijim članovima.

Sato smatra da bi u cilju što manje pretnje po život starijih članova porodice, svi članovi porodice trebalo da izbegavaju javna okupljanja i posete. Izlazak iz domova je prihvatljiv samo u slučaju krajnje potrebe kao što su kupovina ili posao, pri čemu treba koristiti lični auto ili ići pešice, a izbegavati javni prevoz.

„Najveća smrtnost usled KOVID-19 zabeležena je kod osoba starijih od 80 godina i iznosi 16-17 odsto. Biće veliki problem ako se to bude dešavalo svake godine. Za mlade ljude to nije tako zastrašujuće, ali ugroženi su životi starijih osoba”, objasnio je lekar.

Prema podacima, u Italiji na primer, 98% umrlih zbog koronavirusa čine ljudi stariji od 60 godina.

Prema rečima ovog lekara, mladi mogu biti zaraženi ovim virusom i, čak, i ne osećati simptome, a istovremeno mogu biti prenosioci zaraze. On je još dodao da prema statistici mladi brže ozdravljaju i da oko 80 odsto zaraženih lako ozdravlja.

Kada će se borba protiv koronavirusa završiti?

Kako Sato smatra, još jedan važan faktor smanjenja smrtnosti je manje opterećenje zdravstvenog sistema, a preduslov za to je se ne dopusti nagli porast zaraženih, kao što je to bio slučaj u Italiji, Južnoj Koreji i Americi. Mere treba preduzeti, naglašava Sato, dok je još mala stopa zaraženih.

Po njegovom mišljenju, prognoze po kojima će broj zaraženih obuhvatiti 60-70 odsto populacije se neće ostvariti, jer trenutno sve zemlje preduzimaju mere za ograničavanje širenja infekcije.

„Smatram da su za potpuno uništenje virusa potrebni i vakcina i efikasan lek. Mislim da je do kraja godine to nemoguće i da će se dogoditi već sledeće godine, kada će se borba i okončati”, smatra japanski lekar.

Podsetimo, prema poslednjim podacima više od 7.989 osoba preminulo je od koronavirusa širom sveta, dok je skoro 199.000 obolelo.

