Japanski političar se izvinio zbog zarade prodajom maski

Jedan japanski regionalni zvaničnik izvinio se danas zbog toga što je na internetu prodao hirurške maske za oko 76.000 evra, dok u njegovoj zemlji vlada nestašica maski zbog epidemijom koronavirusa.

Hirojuki Morota, poslanik Skupštine regiona Šizuoke, u centralnom delu Japana, i vlasnik firme za uvoz, branio se od kritike tokom televizijske konferencije za štampu, priznajući da je trgovao u loše vreme.

Morota je rekao da je na aukciji na internetu prodao mnogo maski, i to više desetina puta za mesec dana – ponekad je odjednom prodavao po 2.000 komada, ostvarivši promet od 8.88 miliona jena (76.000 evra). Svaka partija maski prodata je za izmedju 34.000 i 170.000 jena (291 do 1.456 evra), rekao je on.

Izneo je da je još pre 10 godina u Kini kupio tu sada dragocenu robu po 15 jena komad (0,13 evra), piše dnevni list „Šizuoka šimbun“, odnosno za 30.000 jena (257 evra) za seriju od 2.000 maski.

„Te zalihe su mi stojale godinama. Ne može se reći da sam napravio neopravdanu zaradu“, rekao je on. „Ali, kao poslanik skupštine svoje prefekture, osećam moralnu odgovornost“.

On se izvinio posle poplave kritika svoje aukcijske prodaje i tvrdi da je cena bila u skladu s tržišnom.

Rekao je i da pregovara s vladom svog regiona o tome da pokloni prihod od prodaje maski.

Morota ne namerava da se odrekne mesta poslanika, ali uverava da će podneti ostavku na mesto šefa svoje kompanije, a zameniće ga supruga.

Japanski korisnici interneta žale se na nestašicu maski i sumnjaju da su neki kupili velike količine da bi ih preprodali radi zarade.

Vlada Šinzoa Abea tražila je od platformi za internet – aukcije da obeshrabre prodaju maski i dezinfekcionih sredstava za ruke da bi se zaustavila prodaja tih proizvoda po prevelikim cenama.

