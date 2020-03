Jedan hrvatski bokser zaražen korona virusom

ZAGREB – Jedan član bokserske reprezentacije Hrvatske ima korona virus, po povratku sa olimpijskih kvalifikacija u Londonu, objavio je trener Tomo Kadić.

On je na Fejsbuku napisao da postoji velika šansa da su i ostali članovi tima pozitivni.

„Danas sam iščekivao rezultate testiranja na koronu jednog našeg kolege iz reprezentacije koji se testirao. Javili su mu da je pozitivan. Samim time sam verovatno i ja, kao moguće i ostali kolege iz reprezentacije. To nije baš lagan osećaj za progurati. Nemam straha to reći jer želim sve potaknuti da shvate da je situacija ozbiljna,“ napisao je Kadić.

On je naveo da im Hrvatski bokserski savez nije obezbedio nikakvu zaštitu.

„Oni se vole samo slikati kad se vratimo s medaljama. Razočaran sam. Nisam dobio ni poruku kad sam sleteo, a ni do dan danas. Tomo, kako ste? Treba li vam što? Otišli smo u London bez ičeg, nismo imali ni maske, ništa. Nisu nam osigurali ni prevoz do kuće da ne zarazimo druge ljude. Žrtvovali smo zdravlje zbog Hrvatske i sporta, a oni nisu mogli poslati jedno vozilo po nas“, poručio je on.

Na Olimpijskim kvalifikacijama, koje su zbog korona virusa prekinute, učestvovalo je i nekoliko srpskih boksera.

(Tanjug)