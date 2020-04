Jezivo: U ovom gradu leševi jednostavno ostavljeni po ulicama (foto)

U ekvadorskom gradu Guayaquilu zbog pandemije koronavirusa beleži se preopterećenost zdravstvenog sistema pa su brojni preminuli jednostavno ostavljeni na ulicama, piše CNN.

Coronavirus in Ecuador — Corpses are left to rot in the streets of Guayaquil. “The authorities are just leaving us to die”https://t.co/xaCgZvdxxE pic.twitter.com/XHZ6M3muDX

— Alfons López Tena (@alfonslopeztena) April 3, 2020