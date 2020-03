Jirgen Klop pobesneo zbog poteza navijača: „Sklanjajte ruke“ (video)

Uoči meča Lige šampiona između Liverpula i Atletiko Madrida dogodila se nesvakidašnja situacija, a za sve je kriv virus korona, koji je naterao da Jirgen Klop bude veoma neprijatan prema svojim navijačima.

Jurgen Klopp not taking any risks: "Put your hands away" 😷 @brfootball pic.twitter.com/MZJLICG3Nt

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 11, 2020