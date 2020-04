Jovićević: Da nastavimo priču Radničkog u novom veku

BEOGRAD – Predstavnici SD Radnički, obeležavajući 100 godina postojanja društva, položili su danas na Crvenom krstu venac na spomen ploču herojima i članovima, koji su u borbi za slobodu dali svoje živote.

Krstaši su juče proslavili vek postojanja, a umesto svečane akademije, predsednik Upravnog odbora SD Radnički Saša Jovićević i generalni sekretar Stanka Pejović, položili su venac na spomen ploču u ulici Vojvode Šupljikca 31.

„Danas je prvi dan novih 100 godina SD Radnički, sportskog društva koje je dalo najvrednije što je moglo, a to su životi 118 palih boraca u narodno-oslobodilačkom ratu,17 narodnih heroja, kao i mnoštvo sportista i sportskih radnika, titula… Tu su imena, ali njihovo delo je nešto što je neizbrisivo. Na nama je da nastavimo put i priču Radničkog u novom veku“, rekao je Jovićević novinarima posle polaganja venca.

On je dodao i da se nada će se posle pandemije korona virusa jubilej Radničkog sa Krsta proslaviti tako dolikuje.

„Shodno odlukama Vlade, SD Radnički prolongiraće sve svoje aktivnosti u narednom periodu do nekih boljih dana, a kada sve to prođe proslavićemo kako jedan stogodišnjak i zaslužuje. Nadamo se da ćemo u tom paketu da izdejstvujemo i kamen temeljac naše nove kuće, našeg novog doma, gde ćemo kao i do sada, pokušati da iznedrimo nove šampione i dobre ljude. Živeo Radnički, živela Srbija“, zaključio je Jovićević.

(Tanjug)