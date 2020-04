Junker: Kina ima upliva u Srbiji, jer je EU zakazala

Kina je u sadašnjoj krizi „vrlo vidljivo pomogla Italiji i još nekim članicama EU, a naročito državama koje još nisu članice Unije poput Srbije, gde Evropska unija nije ispunila svoje obaveze“, ocenio je bivši predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker.

Junker je, u intervjuu belgijskom Soaru i još nekim listovima u EU, to rekao na pitanje da li će „Kina i Rusija iskoristiti slabost Evrope u ovim trenucima da uvećaju svoj upliv“.

„Kako uz krizu korona virusa, tako i bez nje smo već uočili“, uzvratio je Junker, „vidljivu, i neskrivenu želju, posebno Kine, da utiče na razvoj evropskih privreda“.

„Kina se nada“, dodao je on, „da će izvući korist iz ove naše situacije“.

Ali, rekao je Junker, pošto su ministri finansija uspeli da usvoje paket od preko 500 milijardi evra hitne pomoći privredama članica Unije i „budući da se situacija na našim granicama poboljšava i da su zemlje EU pokazale spremnost da na svojoj teritoriji prihvate teško obolela lica, verujem da će zagrejanost Kine i Rusije splasnuti“.

Bivši predsednik Evropske komisije je ocenio da je nužno da EU veoma poveća svoj zajednički budžet da bi se mogla uhvatiti u koštac sa društvenim, socijalnim i ekonomskim posledicama pandemije korona virusa, za šta se zalaže i sadašnja predsednica EK Ursula fon der Lejen.

Junker smatra da će u EU doći do dogovora oko sad spornog uvodjenja „evroobveznica“, vrednosnih papira kojima bi sve članice Unije mogle da se zadužuju sa niskim troškovima na tržištu kapitala i tako solidarno, sve pokrivaju troškove oporavka privreda i društva od pandemije.

Ali za to će biti potrebno vreme, jer to nije jednostavan postupak, primetio je on i saglasio se ocenom da bi izostanak solidarnosti medju članicama Unije mogle iskoristiti populističke snage, posebno u Italiji.

Rekao je takodje da će to biti mnogo teže tim snagama pošto je EU najnovijim dogovorom pokazala da postoji izvesna solidarnost.

Junker je napomenuo da će demagoški i populistički političari izvući korist ako „neke članice na severu Unije“ nastave da „blate i vredjaju zemlje na jugu EU“.

On je dodao da posebno ne razume tvrdnje holandske vlade da su Španija i Italija pretnja jer nisu učinile sve napore da ozdrave svoje ekonomije.

On je naglasio da „recimo posebno holandskoj javnosti treba objasniti da ‘evropske obveznice’ ne znače prelivanje dugova iz prošlosti, već je reč o budućem zaduživanju, vremenski i namenski ograničenom“ za otklanjanje štete od korona virusa.

(Beta)