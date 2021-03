Kacin: 70 odsto stanovništva može da bude vakcinisano do leta

LJUBLJANA – Koordinator za vakcinaciju slovenačke vlade Jelko Kacin izjavio je danas da je realno očekivati da se 70 odsto stanovništva Slovenije, odnosno svi punoletni građani vakcinišu do leta.

Takođe, on je na konferenciji za novinare najavio da se do kraja aprila očekuje prva isporuka vakcina protiv korona virusa kompanije Džonson i Džonson, a do kraja juna dolazak još oko 250.000 tih vakcina, prenosi STA.

„Vlada će učiniti sve da obezbedi neophodne količine za vakcinaciju svih punoletnih građana“, rekao je Kacin.

Prema njegovim rečima, Vlada je naručila sedam miliona doza vakcina protiv kovida-19 različitih proizvođača, jer se drugi krug vakcinacije očekuje na jesen.

Vakcinacija građana starijih od 75 godina biće najverovatnije završena do kraja nedelje, dok će vakcinacija starijih od 70 početi sledeće nedelje.

Početkom aprila, rekao je on, trebalo bi da počne vakcinacija starijih od 50 godina.

(Tanjug)

